Ильхам Алиев: экипаж потерпевшего крушение самолета проявил огромный героизм

Президент Азербайджана Ильхам Алиев очень высоко оценил действия экипажа самолета AZAL – бортпроводников и пилотов, которые проявили профессионализм, хладнокровие, героизм и спасли часть пассажиров.

Экипаж самолета Embraer E-190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", потерпевшего крушение над Актау, проявил большой героизм, а также показал себя настоящими профессионалами, рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

В ответ на соответствующий вопрос он подчеркнул, что очень высоко оценивает действия экипажа, уточнил, что участвовал в церемонии прощания и выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа.

"Я очень высоко оцениваю их действия, профессионализм, самоотверженность. Пилоты и весь экипаж проявили большой героизм"

– Ильхам Алиев

Он подчеркнул, что пилотам пришлось управлять самолетом, который фактически потерял управление. Более того, пилоты, имея большой опыт, понимали, что они не выживут при аварийной посадке. Но, стремясь спасти пассажиров, они проявили огромный героизм, благодаря которому в ЧП все же есть выжившие.

Глава государства отметил и хладнокровие, которое проявил экипаж, особенно бортпроводницы, которые сами были в стрессе, но проявили огромную человечность, чтобы успокоить пассажиров и избежать паники.

"Их деятельность, еще раз говорю, будет по достоинству оценена Азербайджанским государством. Да упокоит Аллах души погибших членов экипажа и всех погибших, да ниспошлет Аллах выздоровления выжившим. Большинство выживших уже находятся в Баку. Они сразу же прошли лечение в Казахстане. Некоторые из них все еще проходят лечение, и как только представится возможность, они будут эвакуированы в Азербайджан"

– Ильхам Алиев

Говоря о расследовании причин и обстоятельств крушения, президент заверил, что они будут исчерпывающе расследованы. Он напомнил, что Азербайджан сразу заявил о необходимости доверить расследование группе международных экспертов, а не Межгосударственному авиационному комитету. В итоге была создана рабочая группа, в которую вошли международные эксперты – представители компании Embraer, профильных учреждений Бразилии, а также представители Азербайджана, Казахстана и РФ, в том числе МАК.