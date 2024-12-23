Вестник Кавказа

Ильхам Алиев прокомментировал отмену рейсов AZAL в Россию

Ильхам Алиев прокомментировал отмену рейсов AZAL в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Решение о приостановке полетов авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в несколько городов России было принято президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассказал сам глава государства в интервью Азербайджанскому телевидению.

Приостановка ряда авиарейсов компании AZAL в Россию была осуществлена по причинам, связанным с вопросами безопасности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Это указание дал я, и основная причина этого, конечно же, вопросы безопасности"

– Ильхам Алиев

Он напомнил, что во многих российских городах время от времени воздушное пространство закрывается, и в них вводится т. н. операция "ковер". В связи с этим глава государства заявил о необходимости выяснить, когда именно была объявлена операция "ковер" в Грозном во время трагедии.

"Потому что, по имеющейся у нас информации, она была объявлена после того, как наш самолет уже подвергся внешнему воздействию. То есть, если это так, то это еще раз показывает, что местные службы сделали это, чтобы скрыть вопрос"

– Ильхам Алиев

Президент добавил, что AZAL приостанавливает полеты в семь российских городов, приостановка вводится на неопределенный срок. Одновременно азербайджанская стороны приостановила полеты российских перевозчиков из трех городов РФ в Азербайджан. Соответственно, в общей сложности авиасообщение на данный момент приостановлено с десятью российскими городами, причем в приоритете здесь именно безопасность – и это главный приоритет.

"Что бы мы ни делали, мы делаем это открыто, и, еще раз говорю, это решение было принято. Когда эти полеты будут возобновлены и будут ли возобновлены, особенно в город Грозный? Скорее всего, нет. Но это покажет жизнь, и вопросы безопасности российского воздушного пространства, конечно же, будут учтены"

– Ильхам Алиев

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