Вестник Кавказа

Ильхам Алиев подвел предварительные итоги расследования катастрофы в Актау

Ильхам Алиев подвел предварительные итоги расследования катастрофы в Актау
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана дал интервью местным средствам массовой информации. Ильхам Алиев отметил, что предварительные причины авиакатастрофы в Актау уже известны, однако окончательные итоги можно будет сделать уже после вскрытия черных ящиков.

Азербайджан передал России три требования после крушения самолета авиакомпании AZAL, произошедшей в нескольких километрах от города Актау в Казахстане в минувшую среду. Об этом заявил президент республики Южного Кавказа Ильхам Алиев, давая интервью азербайджанским СМИ.

"В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, признать свою вину. В-третьих, наказать виновных, привлечь их к уголовной ответственности и выплатить компенсацию как государству, так и пострадавшим пассажирам, и членам экипажа"

– Ильхам Алиев

Он подчеркнул, что более подробная информация о произошедшем станет известна только после того, как специалисты откроют черные ящики.

"Мы получим более детальную информацию, всплывут все подробности и прояснятся многие моменты, которые сегодня пока вызывают вопросы. К примеру, почему самолет не смог приземлиться в городе Грозный? В какой степени средства радиоэлектронной борьбы повлияли на управление самолетом? Насколько действенны были последствия удара в воздухе и взрыва рядом с самолетом?"

– президент Азербайджана

В то же время он обратил внимание на то, что первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты.

"А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету"

– глава азербайджанского государства

Напомним, в среду неподалеку от Актау потерпел крушение лайнер азербайджанского авиаперевозчика AZAL. В момент катастрофы на борту находились почти 70 человек, 28 из которых выжили. Сегодня в Баку похоронили двух пилотов и бортпроводницу, ставших жертвами трагедии.

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