Погибших в авиакатастрофе в Актау членов экипажа похоронили в Азербайджане

В Баку прошли похороны членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в западной части Казахстана. На борту рухнувшего лайнера находились почти 70 человек.

В Баку состоялась похоронная церемония погибших в авиакатастрофе в Актау членов экипажа – пилотов Игоря Кшнякина и Александра Кальянова, а также бортпроводницы Хокумы Алиевой.

Они похоронены на II Аллее почетного захоронения.

Церемонию посетили официальные лица страны, представители общественности.

Крушение самолета в Казахстане

В минувшую среду, 25 декабря, в нескольких километрах от Актау рухнул самолет азербайджанского авиаперевозчика AZAL, на борту которого находились почти 70 человек, включая 5 членов экипажа. Выжили 28 человек.

На следующий день после авиакатастрофы в Баку доставили 14 пострадавших и тела четырех погибших. Минувшей ночью в столицу Азербайджана было доставлено тела еще 24 человек, трое из которых – члены экипажа.