Путин принес извинения и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что инцидент с самолетом "Азербайджанских авиалиний" произошел на территории России. СКР завел уголовное дело.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонная беседа состоялась по инициативе Москвы. Стороны обсудили вопросы, связанные с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.

Путин принес извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил соболезнования семьям погибших. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Президенты отметили, что самолет неоднократно пытался приземлиться в Грозном, в то время как столица Чечни, а также города Моздок и Владикавказ были атакованы беспилотниками. Российские средства ПВО отражали нападения.

Подчеркивается, что Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье 263 УК ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются специалисты.

В пресс-службе добавили, что сейчас сотрудники азербайджанской Генпрокуратуры находятся в Чечне, где проводят совместную с Генпрокуратурой РФ и СКР работу. Профильные службы трех стран плотно взаимодействуют и на месте падения лайнера.