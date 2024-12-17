Путин выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL

Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора с азербайджанским коллегой выразил ему соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в Казахстане. Об этом 25 декабря поведал пресс-секретарь главы российского государства.
"К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана Алиев. Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау"
– Дмитрий Песков
Что случилось?
В среду утром неподалеку от города Аката, который находится в западной части Казахстана, рухнул самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. Согласно предварительной информации, после того, как лайнер столкнулся с птицами, экипаж решил приземлиться на запасном аэродроме в Актау. Выполняя посадку, самолет загорелся. На его борту находились 67 человек, 29 из них выжили.