Вестник Кавказа

Путин выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL

Ильхам Алиев и Владимир Путин
© Фото: сайт президента Азербайджана
Российский лидер провел экстренный телефонный разговор с президентом Азербайджана. Лидеры двух стран обсудили авиакатастрофу, произошедшую в среду утром в западной части Казахстана.

Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора с азербайджанским коллегой выразил ему соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в Казахстане. Об этом 25 декабря поведал пресс-секретарь главы российского государства.

"К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана Алиев. Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау"

– Дмитрий Песков

Что случилось?

В среду утром неподалеку от города Аката, который находится в западной части Казахстана, рухнул самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. Согласно предварительной информации, после того, как лайнер столкнулся с птицами, экипаж решил приземлиться на запасном аэродроме в Актау. Выполняя посадку, самолет загорелся. На его борту находились 67 человек, 29 из них выжили.

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