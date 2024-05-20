Президент Азербайджана соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе

Президент Азербайджана в совеем официальном аккаунте в соцсетях выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Актау, пожелав скорейшего выздоровлении выжившим пострадавшим.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в своем официальном аккаунте выразил свои соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым, говорится в сообщении азербайджанского лидера в соцсети Х.

"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате катастрофы пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим"

- Ильхам Алиев

Алиев позвонил Путину, сообщив, что не сможет принять участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане.

Лидеры Азербайджана и России выразили соболезнования друг другу, членам семей и родственникам погибших, среди которых, в том числе, были граждане обеих стран.

Ранее свои соболезнования семьям погибших выразила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева: она также пожелала скорейшего выздоровления раненым.

"Глубоко потрясена известием о трагической гибели людей в результате крушения самолета вблизи Актау. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Великий Аллах хранит наш народ от всех бед и несчастий!"

- Мехрибан Алиева

Напомним, авиалайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines сегодня потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау в Казахстане. Рейс следовал из Баку в Грозный, на борту самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа, по последним данным, в катастрофе выжили 28 человек.