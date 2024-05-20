Вестник Кавказа

Президент Азербайджана соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе

Президент Азербайджана соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана в совеем официальном аккаунте в соцсетях выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Актау, пожелав скорейшего выздоровлении выжившим пострадавшим.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в своем официальном аккаунте выразил свои соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым, говорится в сообщении азербайджанского лидера в соцсети Х.

"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате катастрофы пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим"

- Ильхам Алиев

Алиев позвонил Путину, сообщив, что не сможет принять участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане.

Лидеры Азербайджана и России выразили соболезнования друг другу, членам семей и родственникам погибших, среди которых, в том числе, были граждане обеих стран.

Ранее свои соболезнования семьям погибших выразила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева: она также пожелала скорейшего выздоровления раненым.

"Глубоко потрясена известием о трагической гибели людей в результате крушения самолета вблизи Актау. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Великий Аллах хранит наш народ от всех бед и несчастий!"

- Мехрибан Алиева

Напомним, авиалайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines сегодня потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау в Казахстане. Рейс следовал из Баку в Грозный, на борту самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа, по последним данным, в катастрофе выжили 28 человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1210 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи со смертью Асламбека Аслаханова

Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи со смертью Асламбека Аслаханова

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи со смертью Исмаила Бердиева

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи со смертью Исмаила Бердиева

Удар по Бейруту стал местью Израиля –  Галант

Удар по Бейруту стал местью Израиля –  Галант

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

НАТО соболезнует Ирану в связи с гибелью президента

НАТО соболезнует Ирану в связи с гибелью президента

Опознаны тела всех погибших при крушении вертолета с Раиси

Опознаны тела всех погибших при крушении вертолета с Раиси

ОПЕК соболезнует Ирану в связи с гибелью президента

ОПЕК соболезнует Ирану в связи с гибелью президента

Токаев выразил соболезнования в связи гибелью руководителя Ирана

Токаев выразил соболезнования в связи гибелью руководителя Ирана

Хаменеи выразил соболезнования и объявил пятидневный траур в Иране

Хаменеи выразил соболезнования и объявил пятидневный траур в Иране

Москвичи несут цветы к посольству Ирана

Москвичи несут цветы к посольству Ирана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы