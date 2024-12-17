Крушение самолета Баку-Грозный: что известно о катастрофе?

Сегодня в Актау разбился самолет, летевший из Баку в Грозный. Что известно о трагедии, есть ли выжившие и как самолет оказался в Казахстане?

В Актау сегодня упал пассажирский самолет. Воздушное судно следовало из Азербайджана в Чечню.

Самолет Баку-Грозный

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вылетел утром из азербайджанской столицы. Местом назначения был Грозный, однако из-за тумана в аэропорту прибытия самолет перенаправили и ожидали в Махачкале.

Крушение в Актау

Находясь над Каспийским морем самолет запросил у Казахстана аварийную посадку - в результате воздушное судно упало в 3 км от аэропорта города Актау, морского курорта в Мангистауской области Казахстана.

Причины крушения самолета

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за столкновения самолета со стаей птиц.

Момент крушения попал на видео, из записи видно, что самолет максимально снизился и готовился к посадке. При столкновении с землей самолет загорелся. ЧП произошло в поле.

Выжившие

В самолете находилось 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа. Среди пассажиров были граждане Азербайджана - 37 человек, России - 16 человек, Казахстана - 6 человек и Кыргызстана - 3 человека. По другим сведениям, всего на судне было 72 человека.

При крушении выжили 25 человек, по другим данным 28 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Пострадавшие госпитализированы в областную больницу.

Последствия

На месте крушения в Казахстане работают сотрудники МЧС, создан оперштаб. Готовятся списки выживших, ликвидируются последствия происшествия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который находился на момент ЧП в России, где 25 и 26 декабря пройдут саммиты СНГ и ЕАЭС, направляется в Баку в связи с трагедией.