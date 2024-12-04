Самолет Баку-Грозный потерпел крушение в Актау

Самолет компании Azerbaijan Airlines сегодня потерпел крушение неподалеку от Актау. Рейс следовал из Баку в Грозный. МЧС Казахстана работает на месте происшествия, есть выжившие в катастрофе.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, упал в Актау сегодня, на месте ЧП работают спасатели.

Пассажирский самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау в Казахстане. Лайнер направлялся из Азербайджана в Россию.

На место авиакатастрофы прибыли сотрудники МЧС Казахстана - 52 человека и 11 единиц техники, создан оперативный штаб, ведутся спасательные работы.

"По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие"

– МЧС Казахстана

На борту самолета находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По данным казахстанских СМИ, 37 пассажиров - граждане Азербайджана, 16 - россияне, 6 - жители Казахстана, 3 - граждане Кыргызстана.

Данные о выживших разнятся. Первоначально было известно лишь о 6 переживших катастрофу, затем о 12. МЧС Казахстана проинформировало о госпитализации 27 человек, включая троих несовершеннолетних. Медики Мангистауской области сообщают о 28 выживших.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение со стаей птиц. Сообщается, что самолет AZAL подал сигнал SOS, когда находился над Каспийским морем. Воздушное судно запросило аварийную посадку и направилось в Казахстан, в результате в Актау самолет разбился.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с катастрофой экстренно возвращается в Баку из Санкт-Петербурга, куда он прибыл для участия в неформальном саммите СНГ. По его поручению азербайджанские эксперты летят в Актау для расследования аварии. В Казахстан уже отправились глава Минтранса Рашад Набиев, глава МЧС Кямаледдин Гейдаров, заместители глав Генпрокуратуры, Минздрава, Госагентства гражданской авиации и вице-президент AZAL.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев организовал спецкомиссию во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым для помощи выжившим и расследования катастрофы, а также отдал поручение направить в Актау лучшим казахстанских медиков для лечения пострадавших.

"Вестник Кавказа" выражает соболезнования родственникам и близким погибших и желает выжившим скорейшего восстановления.