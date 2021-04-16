Самолет разбился в Иране – есть жертвы

Учебный самолет потерпел крушение сегодня в Иране, в южной части страны. По данным иранских СМИ, в результате чрезвычайного происшествия есть жертвы.

Авиакатастрофа случилась с учебно-тренировочным самолетом в Иране, о трагедии пишут местные СМИ.

Воздушное судно разбилось в провинции Фарс, расположенной на юге Исламской Республики. Инцидент произошел в горах в районе Фирузабад – самолет врезался в гору.

Предварительно известно, что в результате крушения есть жертвы: от полученных травм скончались два летчика.

Причины аварии пока не установлены.