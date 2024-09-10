Вестник Кавказа

Учебный самолет с людьми потерпел крушение в Турции

крушение учебного самолета в турецкой провинции Бурса
© Фото: сайт Haberturk
Два человека погибли, упав на учебном самолете в турецкой провинции Бурса. Трагедия случилась сегодня около 6 часов назад.

Утром 23 сентября на северо-востоке Турции потерпел крушение учебный самолет. Об этом пишут турецкие средства массовой информацию.

В результате авиакатастрофы оба пилота погибли. Трагедия произошла в 08:10 по местному времени (совпадает с мск) в аэропорту Енишехир, который находится в провинции Бурса, передает Haberturk.

На место крушения прибыли многочисленные медицинские и спасательные бригады.

По факту произошедшего начато расследование. Установлено, что воздушное судно принадлежало одной из частных авиационных школ.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1150 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Баку поддержал Тегеран после трагедии в Хорасане

Баку поддержал Тегеран после трагедии в Хорасане

Взрыв на шахте в Иране: погибли минимум 30 человек

Взрыв на шахте в Иране: погибли минимум 30 человек

Юный золотоискатель найден живым в шахтах в Казахстане

Юный золотоискатель найден живым в шахтах в Казахстане

Шахтер погиб при обрушении шахты в Казахстане

Шахтер погиб при обрушении шахты в Казахстане

Обвал на золотом руднике в Казахстане: под завалами остается рабочий

Обвал на золотом руднике в Казахстане: под завалами остается рабочий

ДТП в Турции: в овраг упали 22 человека

ДТП в Турции: в овраг упали 22 человека

Турция может начать разработку собственного программного обеспечения

Турция может начать разработку собственного программного обеспечения

Взрыв газа разрушил дом и убил владельца на юго-востоке Казахстана

Взрыв газа разрушил дом и убил владельца на юго-востоке Казахстана

Девять человек стали жертвами взрывов раций в Ливане, ранены 300

Девять человек стали жертвами взрывов раций в Ливане, ранены 300

Израиль нанес Ливану удар ниже пояса

Израиль нанес Ливану удар ниже пояса

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы