Учебный самолет с людьми потерпел крушение в Турции

Два человека погибли, упав на учебном самолете в турецкой провинции Бурса. Трагедия случилась сегодня около 6 часов назад.
Утром 23 сентября на северо-востоке Турции потерпел крушение учебный самолет. Об этом пишут турецкие средства массовой информацию.
В результате авиакатастрофы оба пилота погибли. Трагедия произошла в 08:10 по местному времени (совпадает с мск) в аэропорту Енишехир, который находится в провинции Бурса, передает Haberturk.
На место крушения прибыли многочисленные медицинские и спасательные бригады.
По факту произошедшего начато расследование. Установлено, что воздушное судно принадлежало одной из частных авиационных школ.