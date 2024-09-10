Учебный самолет с людьми потерпел крушение в Турции

Два человека погибли, упав на учебном самолете в турецкой провинции Бурса. Трагедия случилась сегодня около 6 часов назад.

Утром 23 сентября на северо-востоке Турции потерпел крушение учебный самолет. Об этом пишут турецкие средства массовой информацию.

В результате авиакатастрофы оба пилота погибли. Трагедия произошла в 08:10 по местному времени (совпадает с мск) в аэропорту Енишехир, который находится в провинции Бурса, передает Haberturk.

На место крушения прибыли многочисленные медицинские и спасательные бригады.

По факту произошедшего начато расследование. Установлено, что воздушное судно принадлежало одной из частных авиационных школ.