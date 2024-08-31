Вестник Кавказа

Крушение Ан-2 в Северной Осетии: названа возможная причина

Крушение Ан-2 в Северной Осетии: названа возможная причина
© Фото: МЧС Северной Осетии
Стало известно, почему мог упасть самолет Ан-2 в Северной Осетии десять дней назад. Рассматриваются несколько вариантов развития событий, один из них – отказ системы GPS.

Падение самолета Ан-2, которое случилось 31 августа в Пригородном районе, могло произойти в том числе по причине отключения GPS-навигатора воздушного судна. Такую версию озвучил глава отделения ДОСААФ по Северной Осетии Борис Кантемиров.

"Одна из версий – отказал GPS, самолет попал в облачность и потерял ориентацию в воздухе"

– Кантемиров

По словам руководителя, приостановка полетов в ДОСААФ остается в силе. В организации идут проверки.

Напомним, самолет Ан-2, относящийся к Владикавказскому клубу ДОСААФ, осуществил жесткую посадку во время тренировочного полета. На борту были десять взрослых и трое детей. При посадке были ранены трое взрослых и ребенок. Открыто уголовное дело.

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