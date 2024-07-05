Самолет совершил жесткую посадку в Северной Осетии

Сегодня в Северной Осетии произошло ЧП с самолетом Ан-2. Жесткая посадка привела к травмам пассажиров, среди которых были дети.

Самолет Ан-2 в субботу совершил жесткую посадку в Пригородном районе республики Северная Осетия, погибших нет, несколько человек пострадали.

"Два пилота, они в сознании, но ранены. Мужчина с двумя девочками 11 лет и 8 лет, одна из них сломала ногу. Ранен еще 11-летний мальчик. Все в сознании, погибших нет"

– Единая дежурно-диспетчерская служба

На борту находились также парашютисты - Ан-2 выполнял учебно-тренировочный полет для прыжков с парашютом. Парашютисты выпрыгнули до того, как с самолетом возникли проблемы.

О происшествии сообщил пилот, после приземления он самостоятельно выбрался из воздушного судна и обратился за помощью. Ан-2 сел между селами Майрамадаг и Кобан.

"Сотрудники МЧС России работают на месте жесткой посадки самолета в Пригородном районе Северной Осетии"

– МЧС региона