Туристка в Батуми разбилась на парашюте

Иностранная туристка погибла накануне в Грузии. Семейная пара летала на парашюте, привязанном к катеру, внезапно парашют упал, женщина погибла.
Отдых в Грузии завершился трагедией для семейной пары из Кувейта, женщина разбилась при падении парашюта.
Пара во время отдыха в Батуми решила полетать на парашюте, который был привязан к катеру. Во время прогулки внезапный порыв ветра сбил парашют, туристы упали. На месте скончалась 37-летняя женщина, ее 39-летний супруг получил травмы, он госпитализирован, жизнь мужчины вне опасности.
По факту ЧП проводится расследование, возбуждено уголовное дело, информирует МВД Грузии.