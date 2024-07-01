Вестник Кавказа

Туристка в Батуми разбилась на парашюте

Параплан
© Фото: Татьяна Отвагина/ “Вестник Кавказа“
Иностранная туристка погибла накануне в Грузии. Семейная пара летала на парашюте, привязанном к катеру, внезапно парашют упал, женщина погибла.

Отдых в Грузии завершился трагедией для семейной пары из Кувейта, женщина разбилась при падении парашюта.

Пара во время отдыха в Батуми решила полетать на парашюте, который был привязан к катеру. Во время прогулки внезапный порыв ветра сбил парашют, туристы упали. На месте скончалась 37-летняя женщина, ее 39-летний супруг получил травмы, он госпитализирован, жизнь мужчины вне опасности.

По факту ЧП проводится расследование, возбуждено уголовное дело, информирует МВД Грузии.

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