Туристический автобус в Анталье протаранил столб, множество пострадавших россиян

Туристический автобус, отвозивший российских и белорусских туристов в аэропорт турецкой Антальи после отдыха в Аланье, по неясным пока причинам протаранил бетонный столб – есть множество раненых, пишут турецкие СМИ.

Автобус с российскими и белорусскими туристами, которых он доставлял в аэропорт Антальи, попал в ДТП в районе Манавгат, пишет турецкое информационное агентство IHA.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего рано утром, микроавтобус, который должен был доставить российских и белорусских туристов из отеле Аланьи в аэропорт Антальи, попал в аварию при въезде на развязку моста Демократии на кольцевой дороге Манавгата"

- турецкие СМИ

Удар был такой силы, что практически половина автобуса смялась в гармошку, сам автобус был отброшен на проселочную дорогу. По последним данным, его водитель погиб, пострадало множество пассажиров – на место аварии оперативно прибыли кареты скорой помощи, которые доставили людей в местные больницы.

Число пострадавших по последним данным превышает 20 человек, на месте ДТП работают медики, спасатели, полицейские и следователи, которые устанавливают причины происшествия.