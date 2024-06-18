Вестник Кавказа

В Стамбуле фура снесла 14 автомобилей

Автомобильный паром
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Массовая автомобильная авария случилась сегодня в Стамбуле. Пострадали пятеро, дорога частично перекрыта, автодвижение затруднено.

В Стамбуле произошло ДТП с участием 15 автомобилей, об этом сообщает в среду местный телеканал NTV.

"Водитель фуры не справился с управлением на трассе TEM у района Бахчешехир и снес 14 автомобилей на трассе. Фура остановилась только после удара об разделительный барьер"

– сообщение NTV

Погибших в массовой аварии нет, количество пострадавших составляет пять человек, помощь им оказывают медики.

Автомобили, снесенные большегрузом, сильно повреждены. В результате аварии проезд по дороге ограничен, наблюдаются заторы. Ведутся работы по расчистке трассы TEM.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
2180 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Крупный пожар охватил фабрику под Стамбулом

Крупный пожар охватил фабрику под Стамбулом

В Турции усилится аномальная жара

В Турции усилится аномальная жара

С начала года в Стамбуле побывали более 5 миллионов туристов

С начала года в Стамбуле побывали более 5 миллионов туристов

Самолеты будут курсировать между Дагестаном и Антальей

Самолеты будут курсировать между Дагестаном и Антальей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы