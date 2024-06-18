В Стамбуле фура снесла 14 автомобилей

Массовая автомобильная авария случилась сегодня в Стамбуле. Пострадали пятеро, дорога частично перекрыта, автодвижение затруднено.
В Стамбуле произошло ДТП с участием 15 автомобилей, об этом сообщает в среду местный телеканал NTV.
"Водитель фуры не справился с управлением на трассе TEM у района Бахчешехир и снес 14 автомобилей на трассе. Фура остановилась только после удара об разделительный барьер"
– сообщение NTV
Погибших в массовой аварии нет, количество пострадавших составляет пять человек, помощь им оказывают медики.
Автомобили, снесенные большегрузом, сильно повреждены. В результате аварии проезд по дороге ограничен, наблюдаются заторы. Ведутся работы по расчистке трассы TEM.