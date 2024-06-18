Вестник Кавказа

ДТП в Минводах: опасная скорость привела к смерти пассажирки

Место ДТП. 24 июня 2024 года
© Фото: ГАИ Ставрополья. Место ДТП. 24 июня 2024 года
Трагедией окончилось решение молодого водителя выбрать небезопасную скорость на трассе. Машина перевернулась, погиб один человек, число жертв аварии может увеличиться.

Автокатастрофа унесла жизнь женщины в Минводах, о ДТП сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

ДТП случилось накануне днем. В понедельник, примерно в 15:30 на 322-м километре трассы "Кавказ", 21-летний водитель Лада Веста из Пятигорска перешел на небезопасную скорость. В итоге автомобиль врезался в ограждение из тросов, перелетел через него на "встречку", а потом несколько раз перевернулся.

И водитель, и его пассажирка – 33-летняя жительница Невинномысска – получили очень тяжелые травмы. Врачи диагностировали у них множество переломов.

Несмотря на все усилия медиков, примерно в девять часов вечера женщина скончалась. За жизнь автолюбителя продолжают бороться.

В ГАИ уточнили, что стаж вождения мужчина не достиг и трех лет. Однако за такой короткий срок он 10 раз нарушал ПДД, после чего привлекался к ответственности.

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