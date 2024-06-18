ДТП в Минводах: опасная скорость привела к смерти пассажирки

Трагедией окончилось решение молодого водителя выбрать небезопасную скорость на трассе. Машина перевернулась, погиб один человек, число жертв аварии может увеличиться.

Автокатастрофа унесла жизнь женщины в Минводах, о ДТП сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

ДТП случилось накануне днем. В понедельник, примерно в 15:30 на 322-м километре трассы "Кавказ", 21-летний водитель Лада Веста из Пятигорска перешел на небезопасную скорость. В итоге автомобиль врезался в ограждение из тросов, перелетел через него на "встречку", а потом несколько раз перевернулся.

И водитель, и его пассажирка – 33-летняя жительница Невинномысска – получили очень тяжелые травмы. Врачи диагностировали у них множество переломов.

Несмотря на все усилия медиков, примерно в девять часов вечера женщина скончалась. За жизнь автолюбителя продолжают бороться.

В ГАИ уточнили, что стаж вождения мужчина не достиг и трех лет. Однако за такой короткий срок он 10 раз нарушал ПДД, после чего привлекался к ответственности.