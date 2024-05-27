Автобус Ставрополь-Москва попал в ДТП – есть жертва

Рейсовый автобус, везший пассажиров из Ставрополя в Москву, попал в ДТП на территории Воронежской области. О нем рассказали в ГАИ по региону.
Трагедия случилась в субботу поздно вечером, примерно в 22.40. На трассе М-4 "Дон" столкнулись ехавшие на юг "ВАЗ-21150" и "Шкода Фабия". За рулем "Лады" был 33-летний мужчина, иномаркой управлял 42-летний.
От удара "Шкода" отлетела в ехавший на север, то есть по встречной полосе, рейсовый автобус. Он направлялся из Ставрополя в Москву. Пассажиров вез 36-летний житель Ставрополя.
Водитель иномарки получил травмы, которые оказались смертельными, и умер до прибытия "скорой".
Еще семь человек пострадали. Все они ехали в автобусе. Ранены были водитель и шесть пассажиров: двое мужчин и пять женщин, в том числе одна пенсионного возраста (73 года).
Полицейские проводят проверку. Уже выяснено, что водитель ВАЗ был нетрезв.