Вестник Кавказа

Автобус с туристами попал в ДТП в горах Казахстана

Автобус с туристами попал в ДТП в горах Казахстана
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане в ДТП в горах пострадали 13 туристов. Автобус направлялся из Алматы к достопримечательности Чарынский каньон.

В Казахстане на горном перевале произошло ДТП с туристическим автобусом, пострадали более 10 человек.

Авария произошла в понедельник утром в Алматинской области.

"По предварительной информации, автобус съехал с дороги на крутом повороте перевала "Аласа". На место происшествия незамедлительно выехали две бригады скорой помощи из Кегенского района"

– местные власти

Автобус с 37 пассажирами опрокинулся на повороте, в результате с различными травмами госпитализированы 13 человек. Пострадавшие распределены по трем ближайшим больницам.

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