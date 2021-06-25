Автобус с туристами попал в ДТП в горах Казахстана

В Казахстане в ДТП в горах пострадали 13 туристов. Автобус направлялся из Алматы к достопримечательности Чарынский каньон.
В Казахстане на горном перевале произошло ДТП с туристическим автобусом, пострадали более 10 человек.
Авария произошла в понедельник утром в Алматинской области.
"По предварительной информации, автобус съехал с дороги на крутом повороте перевала "Аласа". На место происшествия незамедлительно выехали две бригады скорой помощи из Кегенского района"
– местные власти
Автобус с 37 пассажирами опрокинулся на повороте, в результате с различными травмами госпитализированы 13 человек. Пострадавшие распределены по трем ближайшим больницам.