Обнародован план расследования причин авиакатастрофы в Актау

В Казахстане состоялось совещание комиссии, занимающейся расследованием авиакатастрофы в Актау. По его итогам был намечен план дальнейших действий.

Комиссия по расследованию причин авиакатастрофы в Актау определилась с планом работы. Об этом рассказали 29 декабря в Минтранспорта Казахстана.

"Сегодня под председательством Марата Карабаева в штабе прошло совещание с участием всех 17 международных экспертов. Комиссией был определен план работы"

– пресс-служба ведомства

Как отмечается, члены комиссии посетят место крушения, осмотрят ангар на предмет сбора элементов самолета и примут решение по дате начала сбора элементов лайнера.