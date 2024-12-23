Обнародован план расследования причин авиакатастрофы в Актау

В Казахстане состоялось совещание комиссии, занимающейся расследованием авиакатастрофы в Актау. По его итогам был намечен план дальнейших действий.
Комиссия по расследованию причин авиакатастрофы в Актау определилась с планом работы. Об этом рассказали 29 декабря в Минтранспорта Казахстана.
"Сегодня под председательством Марата Карабаева в штабе прошло совещание с участием всех 17 международных экспертов. Комиссией был определен план работы"
– пресс-служба ведомства
Как отмечается, члены комиссии посетят место крушения, осмотрят ангар на предмет сбора элементов самолета и примут решение по дате начала сбора элементов лайнера.