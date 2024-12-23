Вестник Кавказа

Обнародован план расследования причин авиакатастрофы в Актау

место крушения самолета AZAL в Актау
© Фото: сайт МЧС Казахстана
В Казахстане состоялось совещание комиссии, занимающейся расследованием авиакатастрофы в Актау. По его итогам был намечен план дальнейших действий.

Комиссия по расследованию причин авиакатастрофы в Актау определилась с планом работы. Об этом рассказали 29 декабря в Минтранспорта Казахстана.

"Сегодня под председательством Марата Карабаева в штабе прошло совещание с участием всех 17 международных экспертов. Комиссией был определен план работы"

– пресс-служба ведомства

Как отмечается, члены комиссии посетят место крушения, осмотрят ангар на предмет сбора элементов самолета и примут решение по дате начала сбора элементов лайнера.

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