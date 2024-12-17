Турция присоединится к расследованию трагедии под Актау

Баку примет делегацию из Турции. Она присоединится к расследованию причин авиакатастрофы в Казахстане с участием авиасудна Азербайджанских авиалиний (AZAL).

Турция направила в столицу Азербайджана группу следователей, состоящую из восьми человек, для помощи в расследовании причин и обстоятельств крушения самолета компании Азербайджанских авиалиний (AZAL) рядом с казахстанским Актау, рассказал турецкий глава Минтранса Абдулкадир Уралоглу.

«Наша команда отправится в Баку в ближайшие несколько часов и продолжит работу в координации с властями Азербайджана по расследованию всех аспектов инцидента в соответствии со своей сферой компетенции»

- Абдулкадир Уралоглу

Он подчеркнул, что Турция всегда поддерживает Азербайджан и еще раз выражает соболезнования азербайджанскому народу в связи с трагедией.

Напомним, что на борту воздушного судна, следовавшего по направлению Баку-Грозный, находилось 67 человек. Из них погибли 38 человек: 35 пассажиров, 3 члена экипажа. Выжили 29 человек: 27 пассажиров, 2 члена экипажа.