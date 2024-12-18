Трагедия в Актау показала единство России, Азербайджана и Казахстана

Регионоведы Антон Бредихин, Станислав Ткаченко и Сергей Марков проанализировали для “Вестника Кавказа” гуманитарное и политическое измерение действий Москвы, Баку и Астаны по спасению выживших в авиакатастрофе в Актау и ее расследованию.

Реакция народов и властей России, Азербайджана и Казахстана на авиакатастрофу в Актау продемонстрировала их единство и в горевании по погибшим, и в координации усилий по спасению выживших и расследованию обстоятельств трагедии. “Вестник Кавказа” поговорил с политологами Антоном Бредихиным, Станиславом Ткаченко и Сергеем Марковым о человеческих и политических реакциях на падение самолета AZAL в Казахстане, какие были проявлены в эти дни.

Антон Бредихин

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин выразил уверенность, что общее горе сплотило народы трех стран.

“Подобные трагедии заставляют людей по-новому взглянуть на свою жизнь, на происходящие события, на историю. Соответственно, сейчас мы должны консолидировать усилия и показать, что наши народы, обладающие общей историей и общей судьбой, едины в отношении к трагедии, готовы поддержать родственников жертв, и тех, кто находится в больнице”, - прежде всего заявил он.

“Важно, чтобы все мы выступили с единой позиции - и Россия, и Казахстан, и Азербайджан - по итогам случившегося. Мы уже слышим о том, что на Западе, в частности в Британии и Франции, выдвигают альтернативные теории, навязывается другое видение ситуации и делается попытка рассорить Россию с соседями. Поэтому сейчас требуется подчеркнуть, что все народы наших стран имеют общую позицию и общее мнение, что у них есть единство”, - подчеркнул Антон Бредихин.

“Мои глубочайшие соболезнования семьям, чьи близкие погибли в этой катастрофе. Я всегда сопереживаю людям, которые потеряли своих родственников. Это всегда очень серьезный вызов для любого человека. Адекватная реакция – в первую очередь выразить свои соболезнования по поводу случившегося” - добавил регионовед.

Станислав Ткаченко

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко, в свою очередь, отметил атмосферу единства в том, как люди и власти трех стран отреагировали на катастрофу.

“С точки зрения человеческой реакции, все отреагировали очень искренне. Мы видели соболезнования, высказанные и официальными лицами, и общественными деятелями, и простыми людьми, пришедшими в посольства и генеральные консульства. Мне кажется, эта трагедия если не проверила политические и человеческие отношения России, Азербайджана и Казахстана, то во всяком случае показала, что они находятся в здоровом русле”, - пояснил он.

“С человеческой точки зрения, это трагедия безусловно. С точки зрения профессиональной, важно понять, в какой степени это событие связано с СВО и что именно послужило причиной падения самолета и гибели людей. Нужно, чтобы специалисты объяснили общественности, в чем была причина, кто совершил трагические ошибки, а кто действовал профессионально. Также надо подчеркнуть, что самолет не рухнул, а совершил жесткую посадку, половина пассажиров выжила, то есть это подвиг со стороны экипажа”, - продолжил Станислав Ткаченко.

Также он обратил внимание на слаженность действий трех государств. “Казахстан сразу же пригласил к себе экспертов из других государств. Для этого ведь требуется политическая воля - и она была проявлена. Казахстан немедленно оказал помощь выжившим, Россия и Азербайджан экстренно выслали свои самолеты и специалистов. Поэтому здесь никаких проблем не было”, - сказал член “Валдая”.

Сергей Марков

Директор Института политических исследований Сергей Марков подчеркнул, что в реакции на трагедию проявилось достоинство трех народов.

“Люди отреагировали сдержанно, с достоинством, как на большую трагедию. К сожалению, мы видим, что сейчас осуществляется информационная атака с целью подорвать дружбу и разжечь вражду между Россией и Азербайджаном. Она должна быть пресечена. Наши народы сейчас вместе скорбят в связи с этим трагическим происшествием, в то время как внешние силы делают все, чтобы разжечь ненависть между нами”, - указал он.

“Я сам российский гражданин, и я глубоко сожалею близким погибших в этой трагедии. Я очень давно знаком с Азербайджаном, у нас множество друзей в Азербайджане и совместные проекты с азербайджанскими организациями. Я часто летал самолетами AZAL. В Грозном у меня тоже много друзей и много проектов в Чечне. Поэтому мы в Институте политических исследований восприняли катастрофу как трагедию очень близких нам людей”, - сообщил Сергей Марков.

Как политолог он высоко оценил действия властей России, Азербайджана и Казахстана. “Действия властей трех государств после катастрофы были нормальные, адекватные. Сразу начали расследования. Все проявляют максимальную сдержанность, спокойствие, никто никого не обвиняет и ждут результатов расследований. Создали мощнейшую совместную следственную группу, которую возглавляют казахстанские власти. В ней активно участвуют правоохранительные органы и России, и Азербайджана. Поэтому вполне внятная позиция у всех”, - заключил директор Института политических исследований.