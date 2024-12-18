Российский народ скорбит вместе с азербайджанским народом

Падение самолета AZAL в Актау 25 декабря - страшная трагедия, затронувшая сердца российского, азербайджанского и казахстанского народов. Это наша общая беда, с последствиями которой мы справляемся сегодня вместе.

Трагедия в Актау, где при жесткой посадке самолета AZAL погибли азербайджанские, российские и казахстанские граждане, стала общим горем для трех братских народов, живущих в государствах-союзниках.

В эти дни российский народ скорбит по погибшим вместе с азербайджанским и казахстанским. Наше единство не подлежит сомнению и было много раз доказано во время исторический испытаний последних десятилетий, и сегодня оно вновь проявляется в том, что мы вместе переживаем наши потери - и ощущаем утраты дружественных наций как свои собственные.

Это интернациональная трагедия, в которой героизм проявили все - и русские пилоты, граждане Азербайджана, ценою жизни посадившие самолет в поле после отказа систем, и стюарды-азербайджанцы, обеспечивавшие спокойствие в салоне до самого последнего момента (стюардесса Хокума Алиева также погибла при исполнении служебного долга), и казахи-рабочие порта Актау, первыми пришедшие на помощь выжившим.

Благодаря героизму экипажа в авиакатастрофе выжили три десятка человек из 67 находившихся на борту.

Власти государств-союзников России, Азербайджана и Казахстана также слаженно отреагировали на общую беду и, координируя усилия, организовали экстренную помощь пострадавшим и расследование авиакатастрофы. Весь мир обратился к семьям погибших со словами соболезнований.

“Вестник Кавказа” еще раз соболезнует всем, кто потерял близких в этой трагедии, и желает скорейшего выздоровления раненым, которые находятся сейчас в лучших клиниках Азербайджана, России и Казахстана.