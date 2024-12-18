Вестник Кавказа

Российский народ скорбит вместе с азербайджанским народом

Соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой с самолетом компании “Азербайджанские авиалинии“ в Актау
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Падение самолета AZAL в Актау 25 декабря - страшная трагедия, затронувшая сердца российского, азербайджанского и казахстанского народов. Это наша общая беда, с последствиями которой мы справляемся сегодня вместе.

Трагедия в Актау, где при жесткой посадке самолета AZAL погибли азербайджанские, российские и казахстанские граждане, стала общим горем для трех братских народов, живущих в государствах-союзниках.

В эти дни российский народ скорбит по погибшим вместе с азербайджанским и казахстанским. Наше единство не подлежит сомнению и было много раз доказано во время исторический испытаний последних десятилетий, и сегодня оно вновь проявляется в том, что мы вместе переживаем наши потери - и ощущаем утраты дружественных наций как свои собственные.

Это интернациональная трагедия, в которой героизм проявили все - и русские пилоты, граждане Азербайджана, ценою жизни посадившие самолет в поле после отказа систем, и стюарды-азербайджанцы, обеспечивавшие спокойствие в салоне до самого последнего момента (стюардесса Хокума Алиева также погибла при исполнении служебного долга), и казахи-рабочие порта Актау, первыми пришедшие на помощь выжившим.

Благодаря героизму экипажа в авиакатастрофе выжили три десятка человек из 67 находившихся на борту.

Власти государств-союзников России, Азербайджана и Казахстана также слаженно отреагировали на общую беду и, координируя усилия, организовали экстренную помощь пострадавшим и расследование авиакатастрофы. Весь мир обратился к семьям погибших со словами соболезнований.

“Вестник Кавказа” еще раз соболезнует всем, кто потерял близких в этой трагедии, и желает скорейшего выздоровления раненым, которые находятся сейчас в лучших клиниках Азербайджана, России и Казахстана.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
595 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Главы Дагестана и Татарстана выразили соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау

Главы Дагестана и Татарстана выразили соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау

Израильский авиаперевозчик приостановил полеты в Россию

Израильский авиаперевозчик приостановил полеты в Россию

Пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане доставили в больницу

Пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане доставили в больницу

Пострадавшие в авиакатастрофе в Актау россияне находятся в крайне тяжелом состоянии

Пострадавшие в авиакатастрофе в Актау россияне находятся в крайне тяжелом состоянии

Россия и Азербайджан примут участие в расследовании крушения самолета в Актау

Россия и Азербайджан примут участие в расследовании крушения самолета в Актау

Дагестан и Чечня вернут деньги за билеты на рейсы из Азербайджана

Дагестан и Чечня вернут деньги за билеты на рейсы из Азербайджана

Семьи погибших и пострадавшие получат компенсацию от AZAL

Семьи погибших и пострадавшие получат компенсацию от AZAL

Еще один борт с пострадавшими в авиакатастрофе прибыл в Баку

Еще один борт с пострадавшими в авиакатастрофе прибыл в Баку

Самолет AZAL дважды заходил на посадку в аэропорту Актау

Самолет AZAL дважды заходил на посадку в аэропорту Актау

В Баку сообщили о проведении подготовки к лечению пострадавших в авиакатастрофе

В Баку сообщили о проведении подготовки к лечению пострадавших в авиакатастрофе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы