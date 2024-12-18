Мир соболезнует Азербайджану в связи с трагедией в Актау

Мировые лидеры, главы государств и международных организаций выражают соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой с самолетом компании "Азербайджанские авиалинии" в Актау, унесшей 38 жизней. В Азербайджане сегодня день траура.

Азербайджан сегодня продолжает получать соболезнования со всего мира в связи с трагедией, которая произошла накануне в небе над Актау – в результате крушения самолета авиакомпании AZAL погибли 38 человек.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразил председатель КНР Си Цзиньпин. Он обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе беседы президент ИРИ выразил соболезнования президенту Азербайджана и родных жертв, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня оставил запись в траурной книге соболезнований, открытой в генеральном консульстве Азербайджана в Петербурге.

Письмо с соболезнованиями направил президенту Ильхаму Алиеву губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили позвонила азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову. Она выразила соболезнования родным погибших и пожелала терпения дружественному азербайджанскому народу.

Казахстанский премьер-министр Олжас Бектенов сделал запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана в Астане, он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым, а азербайджанскому народу – стойкости. Бектенов также заверил, что в случае необходимости братскому Азербайджану будет оказана всесторонняя поддержка.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев позвонил Ильхаму Алиеву. В разговоре он выразил соболезнования президенту Азербайджана, родным и близким жертв авиакатастрофы, а также пожелал скорейшего выздоровления получившим ранения.

Соболезнования президенту Азербайджана в связи с жертвами и ранеными при трагедии выразил также президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян.

Поступили соболезнования и от западных стран.

Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер сделал соответствующую публикацию в соцсети X, в ней дипломат заявил о глубокой опечаленности новостью о трагедии. Дипломат подчеркнул, что мысли и молитвы американской стороны – вместе с семьями жертв, он пожелал скорейшего выздоровления раненым и заявил о готовности США предоставить помощь Баку и Астане.

Поступили соболезнования и от официального представителя НАТО Фарах Дахлаллы. Она подчеркнула, что ее мысли и молитвы – с семьями жертв и раненых в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines. Она также пожелала скорейшего выздоровления раненым и призвала тщательно расследовать причины крушения.

Соболезнования от лица генсека ООН Антониу Гутерриша выразила его пресс-секретарь Стефани Трембле. По ее словам, глава международной организации глубоко опечален этим известием. Трембле заявила, что Гутерриш искренне соболезнует семьям жертв, и выразила глубокое сочувствие странам, которые оказались затронуты трагедией, пожелала выздоровления раненым.

Письмо с соболезнованиями поступило от премьер-министра Пакистана Мухаммеда Шахбаза Шарифа, а также от президента Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Соболезнования Алексея Наумова

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" также высказала слова соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Актау. "Последние мгновения 2024 года омрачились страшной трагедией в казахстанской степи, болью отозвавшейся в сердцах близких друг другу народов", - прежде всего сказал он.

"В предпраздничные дни, в дни ожидания чуда, мы увидели гибель ни в чем неповинных людей, как и мы желавших встретить 2025 год с новыми мечтами и целями в кругу близких, в кругу друзей", - продолжил Алексей Наумов.

"Увидели мы и образец беспримерного героизма летчиков и членов экипажа, до последних мгновений сохранявших спокойствие пассажиров и всеми силами стремившихся спасти от гибели обреченный самолет", - обратил внимание эксперт РСМД.

"В такие моменты так сложно найти нужные слова — но хочется пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим, вечной памяти погибшим и бессмертной славы экипажу-герою", - заключил Алексей Наумов.

На фото: мемориал у здания посольства Азербайджана в России и траурная книга соболезнований