В Азербайджане прошла минута молчания по погибшим в Актау

Сегодня жители Азербайджана минутой молчания почтили память погибших в крушении пассажирского самолета ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) близ Актау - в 12:00 было остановлено движение всех автомобилей, а суда и поезда подали длинные гудки.

Сегодня в 12:00 по бакинскому времени (11:00 мск) на всей территории Азербайджана минутой молчания была почтена память погибших в результате крушения близ казахстанского Актау пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджан Хава Йоллары" (AZAL), в котором погибли 38 человек.

Память погибших почтили во всех городах и районах Азербайджана, управлениях и организациях, зарубежных странах и мечетях. Сегодня в Азербайджане день траура – жители страны чтят память погибших в страшной авиакатастрофе.

Накануне президент страны Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 26 декабря в Азербайджане днем траура в связи с крушением пассажирского самолета типа Embraer 190, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный.

Напомним, пассажирский авиалайнер Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку–Грозный, накануне потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На его борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа, в том числе - 37 граждан Азербайджана, из которых погибли 23 человека, 16 граждан России, семеро из которых погибли, шесть граждан Казахстана, все они погибли, и три гражданина Кыргызстана, все они выжили.

Соболезнования

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил соболезнования семьям и близким жертв катастрофы в Актау.

"Мои соболезнования семьям погибших. Это огромная трагедия. Безусловно, семьям погибших нужны слова поддержки и помощь, которую необходимо оказать в эти трудные дни", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Что касается раненых, то, конечно, скорейшего им выздоровления и восстановления", - пожелал главный редактор "Национальной обороны".

"Мы разделяем горе этой трагедии с теми, кто потерял в страшной авиакатастрофе своих родных и близких", - заключил Игорь Коротченко.