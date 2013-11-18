Вестник Кавказа

Азербайджан скорбит по жертвам авиакатастрофы

Азербайджан скорбит по жертвам авиакатастрофы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Азербайджане день траура – страна скорбит по жертвам авиакатастрофы под казахстанским Актау, произошедшей накануне, в которой погибли 38 человек. 23 из них – граждане Азербайджанской Республики.

Сегодня в Азербайджане день траура в связи с гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

Пассажирские авиалайнер Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку–Грозный, накануне потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На его борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа, в том числе - 37 граждан Азербайджана, из которых погибли 23 человека, 16 граждан России, семеро из которых погибли, шесть граждан Казахстана, все они погибли, и три гражданина Кыргызстана, все они выжили.

Тела погибших в авиакатастрофе граждан вскоре доставят в Азербайджан, также в страну доставят пострадавших, пишет пресс-служба МЧС республики и AZAL.

Причины крушения авиалайнера сейчас выясняют специальные комиссии Азербайджана, России и Казахстана.

Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено до завершения расследования авиакатастрофы.

Напомним, самолет авиакомпании AZAL упал 25 декабря возле города Актау в западной части Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате катастрофы выжили 29 человек.

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