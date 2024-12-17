Ильхам Алиев о крушении самолета: Азербайджанский народ постигла большая трагедия

Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено до завершения расследования сегодняшней авиакатастрофы, в ходе которой пассажирский самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», летевший в чеченскую столицу, разбился у казахстанского Актау.

По предварительным данным, на борту самолета находилось трое граждан Киргизии, шестеро - Казахстана, 16 - России и 37 - Азербайджана.

Сразу после получения информации о трагедии для расследования крушения самолета в Актау из Баку отправились министр транспорта, министр по чрезвычайным ситуациям, заместители генпрокурора, министра здравоохранения, директора Государственного агентства гражданской авиации, президента AZAL, а также три бригады азербайджанских врачей. В аэропорту действуют группы, состоящие из азербайджанских психиатров и психологов, которые помогают родственникам жертв, оказывают им моральную поддержку.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в это время летел в Петербург на неформальный саммит СНГ, но сразу вернулся в Баку, поручив создать для расследования причин крушения госкомиссию во главе с премьером Али Асадовым. Прямо в бакинском Международном аэропорту президент Азербайджана собрал совещание и завил:

Причины крушения нам не известны. Есть разные версии. Считаю, что еще рано об этом говорить. Вопрос должен быть полностью расследован.

Генеральная прокуратура Азербайджана уже возбудила уголовное дело по факту катастрофы, и Ильхам Алиев пообещал, что общественность будет регулярно информироваться как о результатах работы комиссии, так и ходе уголовного дела.

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Одновременно ведется расследование по статье 344 Уголовного Кодекса Казахстана - нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

Да упокоит Аллах души погибших в авиакатастрофе. Прошу у Всевышнего ниспослать терпения их семьям и близким, выражаю им соболезнования. Азербайджанский народ постигла большая трагедия

- Ильхам Алиев.

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Соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета выразили президент России Владимир Путин и руководитель Дагестана Сергей Меликов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сербии Александар Вучич, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Израиля Ицхак Герцог, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, президент Асиф Али Зардари, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президент БиГ Милорад Додик, Организация тюркских государств...

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.