Ильхам Алиев о крушении самолета: Азербайджанский народ постигла большая трагедия

По предварительным данным, на борту самолета находилось трое граждан Киргизии, шестеро - Казахстана, 16 - России и 37 - Азербайджана.
Сразу после получения информации о трагедии для расследования крушения самолета в Актау из Баку отправились министр транспорта, министр по чрезвычайным ситуациям, заместители генпрокурора, министра здравоохранения, директора Государственного агентства гражданской авиации, президента AZAL, а также три бригады азербайджанских врачей. В аэропорту действуют группы, состоящие из азербайджанских психиатров и психологов, которые помогают родственникам жертв, оказывают им моральную поддержку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в это время летел в Петербург на неформальный саммит СНГ, но сразу вернулся в Баку, поручив создать для расследования причин крушения госкомиссию во главе с премьером Али Асадовым. Прямо в бакинском Международном аэропорту президент Азербайджана собрал совещание и завил:
Причины крушения нам не известны. Есть разные версии. Считаю, что еще рано об этом говорить. Вопрос должен быть полностью расследован.
Генеральная прокуратура Азербайджана уже возбудила уголовное дело по факту катастрофы, и Ильхам Алиев пообещал, что общественность будет регулярно информироваться как о результатах работы комиссии, так и ходе уголовного дела.
Одновременно ведется расследование по статье 344 Уголовного Кодекса Казахстана - нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.
Да упокоит Аллах души погибших в авиакатастрофе. Прошу у Всевышнего ниспослать терпения их семьям и близким, выражаю им соболезнования. Азербайджанский народ постигла большая трагедия
- Ильхам Алиев.
Соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета выразили президент России Владимир Путин и руководитель Дагестана Сергей Меликов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сербии Александар Вучич, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Израиля Ицхак Герцог, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, президент Асиф Али Зардари, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президент БиГ Милорад Додик, Организация тюркских государств...
В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.