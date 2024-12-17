Протесты в Грузии продолжаются – марш женщин прошел в Тбилиси

Акции протеста в Грузии проходят 28-й день подряд. В среду в разных районах Тбилиси прошли несколько шествий, в том числе женский марш. К вечеру все недовольные снова пришли к парламенту на проспекте Руставели.

В Тбилиси сегодня снова проводятся демонстрации, о ситуации в столице Грузии на сегодня сообщают СМИ.

До темноты ряд небольших шествий прошли по городу. В одном из них принимали участие только женщины. Когда они шли мимо резиденции президента Саломе Зурабишвили, она вышла на улицу и приветствовала их.

К вечеру все демонстранты пришли к зданию парламента на проспекте Руставели. Транспортная магистраль перекрыта.

Отметим, что женские марши были заявлены сегодня также в других грузинских городах – Батуми, Кутаиси и Зугдиди.

В последние дни протестная активность в Тбилиси снизилась, однако к выходным, когда должна состояться инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, организаторы митингов намерены устроить большой сбор всех, кто выступает против политики правящей партии "Грузинская мечта", в том числе против приостановки евроинтеграции до 2029 года. Избранный президент принесет присягу в воскресенье в здании парламента. Стоит отметить, что нынешний президент Саломе Зурабишвили не собирается отказываться от своих полномочий даже по истечении их срока.