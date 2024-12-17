Где и когда пройдет инаугурация нового президента Грузии?

Инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили будет проходить в здании грузинского парламента – время и место проведения церемонии анонсировали в пресс-службе законодательного органа.

Церемония инаугурации избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится в здании парламента Грузии, о ее подробностях рассказали в пресс-службе законодательного органа.

Как следует из сообщения, событие стартует в 11.00 по местному времени (10.00 мск). В ходе церемонии президент даст присягу в присутствии членов Избирательной коллегии, которые и выбрали его, а также членов правительства и конституционных органов. Кроме того, на мероприятие придут и родственники нового президента.

Будут ли приглашены на церемонию представители других стран и зарубежные дипломаты – пока не известно. На первом заседании нового парламента, избранного на выборах 26 октября, представители иностранного дипкорпуса, вопреки традиции, отсутствовали.