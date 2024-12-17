Вестник Кавказа

Протесты в Грузии продолжаются в сокращенном формате

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Акции протеста против приостановки евроинтеграции Грузии не прекращаются. Сегодня в Тбилиси проводится два шествия, а также пикет, которые завершаются общим сбором в ставшем уже традиционным месте на проспекте Руставели.

Еще один, 27-й подряд день антиправительственных митингов проходит сегодня в Тбилиси, пишут грузинские СМИ.

По их данным, временное масштаб протестов сокращен, так как в выходные оппозиция надеется созвать большой сбор в преддверии инаугурации избранного президента.

В частности, сегодня состоялись два шествия. В рамках одного по городу прошли студенты-медики из трех вузов, второй получил название "Марш единства" – он объединил представителей различных национальностей.

Параллельно был устроен пикет перед зданием Общественного вещателя. Его участники требовали от телеканала проводить дневные дебаты в прямом эфире.

После этих трех акций протестующие намеревались прийти на проспект Руставели, где находится здание парламента.

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