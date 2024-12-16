Ситуация в Грузии сегодня: протесты, новые выборы, тюрьма для Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на очередном митинге в Тбилиси выдвинула правительству Кобахидзе ультиматум, потребовав в течение семи дней решить вопрос с новыми парламентскими выборами. Что происходит в Грузии сейчас? Грозит ли Зурабишвили тюрьма?

Обстановка в Грузии сейчас напоминает потухший вулкан, который, однако, еще тлеет и сохраняет высокую температуру внутри кратера. Президент Грузии Саломе Зурабишвили делает все возможное, чтобы поддерживать пламя протестного "огня": выступает на многотысячных митингах в центре Тбилиси, подбадривает своих сторонников, делает громкие ультимативные заявления в адрес правящей партии "Грузинская мечта", рассчитывая удержать власть после истечения срока своих полномочий.

Ситуация в Грузии на сегодня

Сегодня в Грузии ситуация на политическом пространстве характеризуется ярко очерченным противостоянием между правящей партией "Грузинская мечта" и президентом страны Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают 29 декабря, в день инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили.

Правящая партия одержала убедительную победу на парламентских выборах в стране в ноябре, после чего выдвинула своего кандидата в президенты, которым стал Михаил Кавелашвили. Кавелашвили был избран президентом Грузии 15 декабря.

Оппозиция в Грузии абстрагировалась от выборов, отказавшись выдвинуть своего кандидата, а Саломе Зурабишвили объявила электоральный процесс несостоятельным и не стала признавать его итоги.

Оппозиционные силы в стране в последние два месяца последовательно самоустранились из борьбы в рамках политических институций, полностью положившись на решение вопросов в формате уличных протестов.

Протесты в Грузии 2024

Протесты в Грузии начались сразу после оглашения итогов парламентских выборов, которые зафиксировали победу "Мечты". Но настоящая уличная стихия начала бушевать в конце ноября после известия о планах правительства Ираклия Кобахидзе приостановить процесс евроинтеграции страны до 2028 года.

Протестное движение в течение первой недели декабря характеризовалось ростом радикализации и повышением градуса насилия. Оппозиционные деятели подначивали наиболее отчаянных сторонников нападать на полицейских, использовать пиротехнику и коктейли Молотова.

Правоохранители в ответ разгоняли агрессивно настроенные группы оппозиционеров из водометов, использовали слезоточивый газ, а также задерживали наиболее "отличившихся" протестующих.

Поворотным моментом в уличной конфронтации стало задержание нескольких оппозиционных активистов, а также рейды правоохранителей по офисам оппозиционных партий с изъятием оружия и пиротехники. В частности, был задержан один из руководителей "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.

Полиции удалось не допустить эскалации насилия и превращения Тбилиси в зону гражданского противостояния. Премьер Кобахидзе заявил о провале грузинского "майдана".

Однако протестующие продолжали собираться у здания парламента страны каждый вечер. Впрочем, лишившись радикального ядра, акции стали заметно спокойнее, количество провокаций упало почти до нуля.

Протестная волна в Грузии постепенно идет на спад, но вечером 22 декабря оппозиции в центре Тбилиси все еще удалось мобилизовать значительное число своих сторонников. В акции участвовали на сей раз также школьники и студенты.

Новые выборы – ультиматум

Новая акция протеста в Тбилиси протекала в спокойном режиме, но "огня" решила добавить вернувшаяся на днях из Франции действующий президент Саломе Зурабишвили, которая не могла не посетить очередной митинг оппозиции.

Там Зурабишвили решила придать своей речи характер прямого вызова властям: она заявила, что останется президентом и после истечения срока, а также отметила, что не боится тюрьмы и настаивает на проведении в Грузии новых парламентских выборов. В ультимативной форме президент потребовала от правительства Кобахидзе обдумать вопрос в течение 7 дней.

Впрочем, революционный запал Зурабишвили был несколько сбит техническим форс-мажором: речь "с броневика" была прервана отключенным по загадочным причинам микрофоном.

Зурабишвили, уходя с митинга, пообещала представить свой план дальнейших действий в понедельник, 23 декабря.

Зурабишвили грозит тюрьма

Несмотря на яркие заявления Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе дал понять, что ситуация в Грузии сегодня находится под полным контролем властей. Кобахидзе пригрозил Саломе Зурабишвили уголовным преследованием за то, что она отказалась покинуть кресло президента 29 декабря.

"Никому не хочется отправить 72-летнюю женщину в тюрьму, но такими действиями она подставит всех, кто будет с ней в резиденции президента при таком сценарии. Я еще раз скажу, что предполагаю другой сценарий " – Ираклий Кобахидзе

Сама Зурабишвили в интервью западным СМИ заявила, что не собирается покидать Грузию и становиться президентом в изгнании. Если политик не откажется от своих намерений не оставлять президентский дворец через неделю, Грузия может получить уже второго после Михаила Саакашвили экс-президента в тюрьме в 21 веке.