МИД Грузии назвал безосновательным требование Зурабишвили о проведении новых выборов

Саломе Зурабишвили не имеет оснований требовать назначения даты внеочередных выборов в парламент, считают в МИД. С таким призывом она ранее обратилась к Бидзине Иванишвили.

Требование уходящего президента Грузии Саломе Зурабишвили о проведении новых парламентских выборов не имеет легитимной силы и оснований, заявила глава МИД Мака Бочоришвили.

«Ее требование не может иметь никакой легитимации, для этого конечно, нет никаких оснований. Однако, мы знаем, что Саломе Зурабишвили не интересует никакие правовые и конституционные основания, когда дело касается ее действий против интересов Грузии»

- Мака Бочоришвили

Она отметила, что Саломе Зурабишвили не опирается на Конституцию и иные законы, когда действует.

Напомним, что срок полномочий Саломе Зурабишвили на посту президента истекает 29 декабря, когда пройдет инаугурация Михаила Кавелашвили. Она находится у власти с 2018 года и была избрана благодаря поддержке правящей партии «Грузинская мечта», с которой после вступила в открытую борьбу.

Накануне уходящий президент выступила на протесте перед парламентом, где обратилась к почетному председателю «Мечты» Бидзине Иванишвили. Она потребовала в течение 7 дней организовать новые парламентские выборы.