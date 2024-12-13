Вестник Кавказа

Зурабишвили дала Иванишвили 7 дней на организацию новых парламентских выборов

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Саломе Зурабишвили устроила сегодня последнюю политическую акцию в должности президента Грузии: она потребовала от грузинского руководства провести новые выборы парламента. На раздумья официальный Тбилиси получил от нее всего 7 дней.

Уходящая президент Грузии Саломе Зурабишвили организовала сегодня отдельный митинг на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы выступить с ультимативными требованиями к избранным грузинским властям.

Обратившись лично к почетному председателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили, она потребовала в течение 7 дней организовать новые парламентские выборы.

Такой срок объясняется тем, что ровно через 7 дней, 29 декабря, состоится инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили, и с Зурабишвили будут сняты президентские полномочия.

"Пусть придет Иванишвили, потому что он все решает. Дата выборов должна быть согласована до 29. До 29-го числа у всех нас есть отличный шанс продвинуть эту страну вперед. Жду ответа, чтобы все было ясно"

– Саломе Зурабишвили

Мотивировать свой ультиматум Саломе Зурабишвили не смогла, поскольку в самом начале ее речи выключился единственный микрофон на сцене у здания парламента. Поэтому уходящая президент пообещала завтра опубликовать объясняющее ее требование обращение к грузинскому народу.

Грузинские власти ранее предупредили Зурабишвили, что ее попытки организовать внеочередные парламентские выборы закончатся уголовным преследованием. Сама Саломе Зурабишвили пообещала, что останется президентом и главнокомандующим Грузии после 29 декабря, несмотря на инаугурацию Кавелашвили.

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