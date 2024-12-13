Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой

Уходящий президент Грузии Саломе Зурабишвили попадет в тюрьму, если назначит внеочередные выборы. Об этом заявил премьер-министр страны.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе пригрозил президенту Саломе Зурабишвили, чей срок полномочий истекает через 7 дней, уголовной ответственностью за серьезные намерения провести новые выборы.

Ираклий Кобахидзе передал, что Зурабишвили провела встречу с НПО и оппозицией, где решалось назначение даты новых выборов, но некто отговорил ее. Президент взяла день, что обдумать решение.

«Нам сообщили, что они серьезно обсуждали вопрос назначения выборов. Саломе Зурабишвили вчера собрала оппозиционный спектр и НПО с тем намерением, что она вчера должна была назначить парламентские выборы»

- Ираклий Кобахидзе

Он напомнил, что выборы в парламент могут быть назначены в нескольких случаях:

аннулирование ЦИК или КС Грузии предыдущих результатов голосования;

очередные выборы после истечения 4-летнего срока полномочий парламента;

выражение недоверия парламента правительству.

Премьер-министр добавил, если президент решит провести новое голосование, то ей будет грозить тюрьма.