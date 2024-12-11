Зурабишвили готова обсудить новые выборы с Иванишвили

Уходящий президент Грузии Саломе Зурабишвили обозначила готовность переговорить с Бидзиной Иванишвили. Она планирует поднять на обсуждение вопрос назначения новых выборов в парламент.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия заканчиваются 29 декабря, обозначила готовность встретиться с почетным председателем партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили в ходе брифинга. Она планируется обсудить с ним назначение в стране новых выборов.

«Очень просто придумать этому конституционную форму. Это не требует долгих обсуждений. Лично я готова, когда он захочет, встретиться с ним. Я знаю, что будет много людей извне, готовых прийти и оказать на него давление. Необходимо назначить новые выборы и сделать это немедленно»

- Саломе Зурабишвили

Она подчеркнула, что на Бидзину Иванишвили нужно надавить как извне, так и изнутри, чтобы тот принял решение о проведении новых парламентских выборов.

Саломе Зурабишвили добавила, что оппозиция должна поторопиться и предпринять все возможные действия после окончательного заключения миссии ОБСЕ/БДИПЧ по выборам, которое власти во главе с премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе истолкуют в свою пользу.

Напомним, что в Тбилиси уже более 20 дней проходят антиправительственные митинги. Основное требование протестующих – проведение новых парламентских выборов и возвращение Грузии на путь евроинтеграции.