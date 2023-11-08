Макрон предложил Иванишвили стабилизацию Грузии

Париж выразил готовность помочь Тбилиси преодолеть политический кризис. Это произошло в рамках телефонной беседы между Эмманюэлем Макроном и Бидзиной Иванишвили

Президент Франции Эмманюэль Макрон и почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили провели разговор по телефону, где на повестке дня стояли обстановка в Грузии и пути выхода из кризиса, передали партии власти.

Французский лидер стал инициатором беседы.

"Макрон отметил, что сожалеет в связи с ситуацией в Грузии и выразил готовность внести свой вклад для полной разрядки обстановки. В свою очередь Бидзина Иванишвили поблагодарил президента Франции за инициативу и поприветствовал идею совместных усилий"

- «Грузинская мечта»

Сообщается, что Иванишвили поблагодарил Макрона за проявленное внимание и высоко оценил предложения Парижа. Стороны намерены снова связаться в ближайшее время и проанализировать достигнутый результат.

Напомним, что протесты в Грузии приобрели масштабный и регулярный характер 28 ноября, когда правительство страны обнародовало план приостановки евроинтеграции страны. Акции оппозиции неоднократно перетекали в столкновения с полицией и беспорядки. Впрочем, в последние дни острота противостояния на улицах Тбилиси заметно убавилась, когда стражи правопорядка "обезглавили" протест, задержав наиболее рьяных активистов.

Отметим, что несколькими днями ранее с французским лидером переговорила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Их встреча прошла в Париже на открытие собора Нотр-Дам-де-Пари после реконструкции.

ЕС меняет политику по Грузии

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что звонок Эммануэля Макрона Бидзине Иванишвили может быть свидетельством пересмотра европейскими властями подхода к Грузии в пользу более адекватного выстраивания взаимовыгодных контактов.

"Макрон стремится вести себя как самостоятельная фигура в политическом поле Евросоюза. Знаменательно, что именно по его инициативе состоялся разговор с Иванишвили (которого, кстати, хорошо знают во Франции – он там жил, занимался благотворительностью, стал кавалером Почетного легиона). То, что разговор вообще состоялся, означает, что Париж не уверен в распространяемой по Европе дезинформации о фальсификации грузинских выборов. Скорее всего, ему в его аппарате доложили об отчете миссии ОБСЕ, где выборы оценены высоко", - прежде всего сказал он.

Политолог предположил, что на звонок повлияла также недавняя беседа Макрона с уходящей президентом Саломе Зурабишвили – но не так, как она рассчитывала. "Я думаю, он увидел в выходные, когда общался с ней в Париже, насколько Зурабишвили неадекватна в своем желании быть единственным легитимным чиновником в Грузии и остаться президентом. Ее поведение уже ни в какие ворота не лезет. Я думаю, звонок Бидзине Иванишвили – это позитивный знак, европейские политики начинают признавать правду о парламентских выборах в Грузии, которая на стороне правящей партии, нравится это кому-то или не нравится", - подчеркнул Петер Мамрадзе.

Также европейцы видят и то, как мягко работает грузинский спецназ с протестующими в Тбилиси. "В Европе почти каждый день заявляют, что наша полиция зверски расправляется с демонстрантами, но европейцы, которые находятся в Тбилиси, говорят, что поражены тем, что происходит на самом деле: полиция стоит, выставив щиты, и ничего не делает абсолютно, пока по ним ведется стрельба пиротехникой из больших специальных устройств, похожих на противотанковые орудия. Протестующие крушат здание парламента, разбивают окна, забрасывают "коктейли Молотова" и пиротехнику, отдирают булыжники, строят баррикады из всякой рухляди. В какой-то момент звучит объявление, что сейчас полиция начнет все это расчищать – а на другой день я читаю, что, оказывается, была зверски разогнана мирная демонстрация", - поведал эксперт.

"Разобраться в том, что происходит в Грузии на самом деле, нетрудно, ведь все это заснято на пленку, прекрасно видны все нарушения протестующих. Я думаю, что правда постепенно начнет преобладать в заявлениях европейских политиков", - заключил Петре Мамрадзе.