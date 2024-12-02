Вестник Кавказа

Президент Грузии поговорила с Макроном и Трампом

Президент Грузии поговорила с Макроном и Трампом
© Фото: соцсети Саломе Зурабившили
Накануне состоялся визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Париж, где она провела разговор о ситуации в стране с лидерами Франции и США. Без ее внимания не остался также Илон Маск.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили переговорила с французским коллегой Эммануэлем Макроном и будущим президентом США Дональдом Трампом о ситуации в стране. Подробности встречи, что прошла накануне в Париже, она рассказала в своих социальных сетях.

«Обсудили украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии. Была подчеркнута необходимость сильной поддержки со стороны США»

- Саломе Зурабишвили

С ее слов, она заручилась поддержкой американского лидера.

Также Саломе Зурабишвили смогла поговорить об обстановке в Грузии с Илоном Маском, который займет управляющую должность в новой администрации США. Она передала, что разговор был «конструктивный».

Напомним, что полномочия текущего президента Грузии Саломе Зурабишвили закончатся через 9 дней. Ранее она выступила с заявлением, что не покинет пост, так как считает избранную на выборах 26 октября власть нелегитимной.

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