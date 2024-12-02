Зурабишвили отправилась с визитом в Париж

Саломе Зурабишвили отправилась во Францию. Подробностей визита политика пока не поступало.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу утром вылетела в Париж, поведала администрация главы государства.

Информации о целях визита политика пока нет. Отметим, что Зурабишвили начинала свою политическую карьеру во Франции, она много лет работала в дипломатическом ведомстве страны.

Ранее Зурабишвили призвала премьера страны Ираклия Кобахидзе оставить свой пост. По мнению президента Грузии, это должно привести к разрешению кризисной ситуации в стране.

При этом сама Зурабишвили заявила, что не покинет пост президента до новых парламентских выборов в Грузии.