Вестник Кавказа

Зурабишвили отправилась с визитом в Париж

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Саломе Зурабишвили отправилась во Францию. Подробностей визита политика пока не поступало.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу утром вылетела в Париж, поведала администрация главы государства.

Информации о целях визита политика пока нет. Отметим, что Зурабишвили начинала свою политическую карьеру во Франции, она много лет работала в дипломатическом ведомстве страны. 

Ранее Зурабишвили призвала премьера страны Ираклия Кобахидзе оставить свой пост. По мнению президента Грузии, это должно привести к разрешению кризисной ситуации в стране. 

При этом сама Зурабишвили заявила, что не покинет пост президента до новых парламентских выборов в Грузии.

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