Волна протестов в стране, осложнение отношений с Западом, потери турпотока - все это наблюдается в Грузии после решения властей по заморозке переговоров с ЕС. Почему Грузия отказалась от ЕС?

В Грузии ежедневно происходят протестные акции, они начались с 28 ноября - именно в этот день руководство страны объявило непопулярное решение об отказе от переговоров с Евросоюзом.

Грузия отказывается от Евросоюза

Заявление, взбудоражившее как грузинскую, так и западную общественность, сделал 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

© Фото: Сайт правительства Грузии

"Сегодня мы приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС (о членстве) и так же до конца 2028 отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны ЕС"

– Кобахидзе

На четыре года Грузия снимает вопрос о вступлении в Союз с повестки. Это решение спровоцировало массовые акции протеста и беспорядки в Грузии, но власти республики просто отреагировали на ситуацию: еще 30 октября Еврокомиссия отказала Грузии по началу переговоров - до тех пор, пока страна не сменит политический курс.

Почему Грузия не хочет в ЕС

В правящей партии Грузии не раз отмечали, что евроинтеграция должна проводиться не в ущерб национальным интересам, что Евросоюз должен уважать власти страны и не вмешиваться во внутренние дела.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Сейчас представители ЕС сделали тему переговоров о вступлении Грузии инструментом шантажа и спекуляций. Европа открыто критикует "Грузинскую мечту", ставит под вопрос итоги парламентских выборов от 26 октября, пересматривает отношения с Грузией, вводит санкции против чиновников, угрожает отменой безвизового режима.

Протесты в Грузии

Позиция грузинского руководства по вопросу евроинтеграции стала причиной протестов в Грузии, которые наблюдаются и сегодня. Оппозиция регулярно выходит на улицы крупных городов, а в Тбилиси акции проводятся ежедневно - и зачастую завершаются с использованием водометов и слезоточивого газа. Активно поддерживает протесты президент Саломе Зурабишвили, которая через неделю лишится своего поста.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Протесты отпугивают туристов - а туризм немалая статья доходов Грузии. Так, россияне приостановили бронирования и наблюдают за развитием ситуации. Также беспорядки привели к нестабильности курса лари. Тем временем в Европе выражают поддержку протестующим и готовят новые рестрикции против властей Грузии.

Будущее евроинтеграции

Согласно заявлениям грузинских властей, страна вернется к переговорам с Европой через четыре года. "Конец 2028 года – это то время, когда Грузия будет с экономической точки зрения должным образом готова начать переговоры о вступлении в ЕС к 2030 году", – пояснил Кобазидзе.

Как напомнили в "Грузинской мечте", временный отказ от переговоров никак не влияет на возможные сроки вступления Грузии в ЕС: Европейский Союз не собирается расширяться до 2030 года. Сейчас республике необходимо выполнить обязательства по Соглашению об ассоциации, переговоры могут стартовать только после этого. До тех пор Грузия планирует за счет собственного бюджета выполнять обязательства для вступления ЕС.

В Тбилиси уверены - к 2030 году Грузия будет самым достойным из всех кандидатов в ЕС.