Вестник Кавказа

Протесты в Грузии отпугнули российских туристов

Аэропорт Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Ежедневные акции протеста в Тбилиси ударили по туризму. Спрос на поездки в Грузию с конца ноября снизился, купленные ранее новогодние туры на горнолыжные курорты россияне пока не аннулируют.

Неспокойная ситуация в Грузии привела к падению спроса на туры в эту страну среди российских туристов, передает АТОР.

Протесты в городах Грузии проходят с недавних пор ежедневно, происходят стычки с правоохранителями, задержания. На фоне такой ситуации туры в Грузии сегодня почти не продаются.

Обычно путевки в Грузию россияне оформляют за две недели до поездки, сейчас все бронирования почти остановились - туристы наблюдают за ситуацией и ждут. Ранее купленные туры пока не аннулируют, для отдыха зимой россияне выбирают горнолыжные курорты.

«Ситуация может поменяться, если события пойдут по негативному сценарию и обострятся во второй половине декабря»

– вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян

При этом лишь небольшая часть россиян, выбирающих отдых в Грузии - организованные туристы, многие россияне путешествуют самостоятельно.

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