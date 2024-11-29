Протесты в Грузии отпугнули российских туристов

Неспокойная ситуация в Грузии привела к падению спроса на туры в эту страну среди российских туристов, передает АТОР.
Протесты в городах Грузии проходят с недавних пор ежедневно, происходят стычки с правоохранителями, задержания. На фоне такой ситуации туры в Грузии сегодня почти не продаются.
Обычно путевки в Грузию россияне оформляют за две недели до поездки, сейчас все бронирования почти остановились - туристы наблюдают за ситуацией и ждут. Ранее купленные туры пока не аннулируют, для отдыха зимой россияне выбирают горнолыжные курорты.
«Ситуация может поменяться, если события пойдут по негативному сценарию и обострятся во второй половине декабря»
– вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян
При этом лишь небольшая часть россиян, выбирающих отдых в Грузии - организованные туристы, многие россияне путешествуют самостоятельно.