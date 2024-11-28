Протесты в Грузии 2024: причины и последствия

Протесты в Тбилиси в последнее время проходят ежедневно. Почему в Грузии протестуют в 2024 году и как беспорядки связаны с законом об иноагентах? Ответим на вопрос, а также расскажем о последствиях беспорядков и обстановке в Грузии сегодня.

Почему начались протесты в Грузии?

Протесты в Грузии начались по нескольким причинам.

Грузия и ЕС

Поводом к началу протестов послужили слова премьер-министра Ираклия Кобахидзе от 28 ноября, когда он сообщил о приостановке процесса вступления Грузии в ЕС до 2028 года. В тот же вечер в Тбилиси около здания парламента на проспекте Руставели собрался митинг с участием президента страны Саломе Зурабишвили, поддерживающей оппозицию и антиправительственные настроения. На следующий день Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что не имел в виду полного отказа от интеграции в ЕС, а лишь о снятии этого вопроса с актуальной повестки дня, однако протесты продолжились с новой силой.

© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе

Власти страны объяснили свое решение отношением Европейского Союза к Грузии. Они передали, что представители организации используют тему переговоров о евроинтеграции как инструмент шантажа, поэтому на четыре года вопрос о вступлении в Союз снят с повестки. Тем не менее, грузинский премьер не раз говорил, что, если ЕС проявит инициативу и предложит начать переговоры о евроинтеграции, то он будет готов сделать это.

Парламентские выборы в Грузии

Помимо возобновления процесса вступления Грузии в ЕС, протестующие хотят проведения новых выборов. С таким требованием выступают все оппозиционные лидеры и президент страны Саломе Зурабишвили. Они считают, что нынешняя власть в лице «Грузинской мечты» нелегитимна, так как результаты голосования, что прошло 26 октября, были сфальсифицированы. В этом их поддерживают некоторые европейские структуры и лидеры. Так, о необходимости проведения новых выборов заявили в Европарламенте.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе позже выступил с заявлением, что внеочередных выборов в парламент Грузии не будет. Ранее расследование о возможных фальсификациях провела Генпрокуратура совместно с ЦИК. Оно подтвердило отсутствие существенных нарушений в избирательном процессе.

Закон об иноагентах в Грузии

Еще один камень преткновения – закон об иноагентах, который возбудил общественность Грузии в мае 2024 года. Им сильно недовольны оппозиция и неправительственные организации, с которыми закон связан непосредственно. Часть общественности считает его посягательством на гражданское общество и демократические ценности. Закон также беспокоит ЕС, который считает его шагом от ценностей Союза и евроинтеграции Грузии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинские власти же отмечают, что закон направлен на сохранение государственности и независимости страны. Они утверждают, что он делает подготовку революции из-за границы прозрачной, так как СМИ и НПО обязаны вносить себя в реестр иноагентов в случае, когда доля иностранного финансирования составляет свыше 20%.

Протесты в Грузии и их последствия

О глобальных последствиях протестов говорить еще рано, однако в связи с ними со стороны США уже было приостановлено стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы антидемократической политики правящей партии «Грузинская мечта». Несколько стран ЕС (Латвия, Литва и Эстония) наложили на грузинское руководство санкции по схожей причине.

Также начала обесцениваться местная валюта - лари. Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что это временное и закономерное явление, которое исчезнет после окончания протестов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, несколько учебных заведений, включая университеты и школы, приостановили образовательный процесс, чтобы принять участие в протестах. К этому их призывали лидеры оппозиции и президент страны Саломе Зурабишвили.

Обстановка в Грузии сейчас

После слов Ираклия Кобахидзе о снятии вопроса вступления Грузии в ЕС до 2028 года в Тбилиси и других городах протесты происходят каждый день. Чаще всего демонстранты собираются у здания парламента ближе к вечеру и находятся там до самого утра. С наступлением темноты протесты перерастают в беспорядки: митингующие начинают проявлять насилие к сотрудникам правоохранительных органов, использовать пиротехнику и другие горючие предметы. Сотрудники спецназа и МВД также начинают разгон протеста с использованием водометов и слезоточивого газа. За 6 дней митингов число пострадавших достигло 162 человека, среди которых сами демонстранты, силовики и журналисты.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Утром и днем, после разгона демонстрации, обстановка в Тбилиси обычно спокойная, а о прошедшей акции говорят только мусор и граффити, которые оперативно начинают устранять городские службы. Движение на центральных улицах обычно восстанавливается утром, к началу рабочего дня, а по вечерам, обычно после 20.00-21.00 центральные проспекты вновь перекрывают, так как на улицы выходят протестующие.

Россиянам также не было предложено отказаться от посещения Грузии во время протестов. Единственное, их попросили по возможности не посещать места массового скопления людей.