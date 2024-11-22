Протесты в Грузии 2024: реакции Евросоюза, США и России

Протесты в Грузии вспыхнули вечером 28 ноября. Из-за чего начались протесты в Грузии? Реакция Запада на события в Грузии? Что сказал Путин о Грузии?

Вспыхнувшие 28 ноября протесты в Грузии не оставили без внимания Евросоюз, США и Россию. В Москве прямо заявили, что Россия не вмешивается в дела Тбилиси, однако обвинила в этом Запад.

Протесты в Грузии

Протестные акции в Тбилиси начались вечером 28 ноября после заявления грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о том, что страна приостанавливает процесс своего вступления в Евросоюз до 2028 года. При этом он отметил, что власти всего лишь снимают вопрос с актуальной повестки, а не отказываются от евроинтеграции.

В протестах участвуют представители оппозиционных партий и их сторонники, а также президент Грузии Саломе Зурабишвили. Позже она скажет, что не собирается покидать свое кресло после истечения срока полномочий, поскольку считает нынешний состав парламента, который был сформирован по итогам выборов 26 октября, нелегитимным.

Начавшиеся вечером 28 ноября митинги переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией и спецназом. И хотя волнения охватили не только столицу, но и другие крупные города Грузии, основное внимание было приковано к Тбилиси, а точнее, к центру – улице Руставели, на которой находится парламент, и прилегающим территориям.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на призывы грузинского МВД разойтись с первого дня протестов, стычек между оппозицией и силовиками избежать не удалось. Протестующие используют против правоохранителей фаеры, пиротехнику, коктейли Молотова, камни и другие подручные предметы. Полиция и спецназ разгоняют митингующих при помощи слезоточивого газа и водометов. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что акция выходит за рамки закона.

Беспорядки в центре Тбилиси длятся последние четыре ночи. За это время уже пострадали брусчатка, офис правящей партии "Грузинская мечта" и парламент, сломаны камеры видеонаблюдения и системы оповещения.

За 5 дней беспорядков пострадали 113 сотрудников полиции, некоторым из них потребовалось хирургическое вмешательство. За этот период задержаны 224 участника беспорядков, среди которых есть местные жители, иностранные граждане и представители оппозиционных партий. Кроме того, в МВД говорили об участии в беспорядках несовершеннолетних.

Реакция Евросоюза

Протесты в Тбилиси не остались без внимания, на них уже отреагировали представители Евросоюза и ряда государств. Так, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский выразил сожаление по поводу отказа Грузии от переговоров с Брюсселем, добавив, что это "противоречит воле грузинского народа".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Действия грузинского руководства осудил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис. Говоря о Прибалтике в целом, то страны региона ввели санкции против властей Грузии. Представители МИД Литвы и Эстонии назвали действующую власть в Грузии "противниками демократии и нарушителями прав человека" и "самопровозглашенным правительством Грузии".

Подвергли критике решение "Грузинской мечты" и поддержали митингующих МИД Германии, Финляндии, Франции, Дании и Молдавии.

США

Реакция на действия грузинских властей последовала и из Вашингтона. Американский Госдеп после заявления Кобахидзе приостановил действие соглашения о стратегическом партнерстве с Тбилиси 2009 года. США обвинили "Грузинскую мечту" в нарушении основных принципов партнерства между странами. Вашингтон призвал Тбилиси "вернуться на евроатлантический путь" расследовать нарушения на выбор

Россия

Что касается России, то события в Грузии прокомментировал МИД. Замглавы ведомства Михаил Галузин назвал происходящее в стране "внутренним делом Грузии", а также обвинил другие страны к попыткам вмешательства в дела этого государства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заявления о том, что "происходящее – внутреннее дело Грузии", подтвердили и в Кремле. Дмитрий Песков сказал, что Россия не вмешивалась и не вмешивается в происходящие в Тбилиси процессы. Пресс-секретарь президента добавил, что события в Грузии – попытки раскачать ситуацию и повторить Евромайдан в Украине в 2013 году.

На события в Грузии отреагировал 28 ноября российский лидер Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутриполитические процессы в Грузии, но это делает Запад.