ЕК отказалась от переговоров с Грузией о приеме в Евросоюз

Переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз не начнутся до тех пор, пока страна не откажется от своего текущего политического курса. Соответствующее заявление присутствует в ежегодном докладе Еврокомиссии о расширении и прогрессе кандидатов на пути в Евросоюз.
В документе подчеркивается, что нынешний курс грузинского руководства подрывает возможность ее вступления в ЕС.
"Если Грузия не сменит свой курс, который подрывает ее путь в ЕС, и не продемонстрирует зримых усилий для ответа на озабоченности Евросоюза в проведении ключевых реформ, Еврокомиссия не будет в состоянии рассмотреть возможность рекомендовать начало переговоров с Грузией"
– ежегодный доклад ЕК
Напомним, рекомендация Еврокомиссии – ключевой шаг для старта переговоров о приеме страны-кандидата.
Выборы в Грузии
На прошлой неделе в республике состоялись выборы в парламент. Победу на них одержала "Грузинская мечта", набравшая около 54%. Все остальные партии, которые преодолели 5%-ный барьер, необходимый для прохода в парламент, отказались признавать результаты выборов.