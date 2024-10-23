Вестник Кавказа

ЕК отказалась от переговоров с Грузией о приеме в Евросоюз

Еврокомиссия
© Фото: сайт Еврокомиссии
Еврокомиссия не собирается сейчас давать рекомендацию о старте переговоров с Грузией о членстве в ЕС. В ЕК отметили, что для начала властям республики необходимо сменить политический курс.

Переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз не начнутся до тех пор, пока страна не откажется от своего текущего политического курса. Соответствующее заявление присутствует в ежегодном докладе Еврокомиссии о расширении и прогрессе кандидатов на пути в Евросоюз.

В документе подчеркивается, что нынешний курс грузинского руководства подрывает возможность ее вступления в ЕС.

"Если Грузия не сменит свой курс, который подрывает ее путь в ЕС, и не продемонстрирует зримых усилий для ответа на озабоченности Евросоюза в проведении ключевых реформ, Еврокомиссия не будет в состоянии рассмотреть возможность рекомендовать начало переговоров с Грузией"

– ежегодный доклад ЕК

Напомним, рекомендация Еврокомиссии – ключевой шаг для старта переговоров о приеме страны-кандидата.

Выборы в Грузии

На прошлой неделе в республике состоялись выборы в парламент. Победу на них одержала "Грузинская мечта", набравшая около 54%. Все остальные партии, которые преодолели 5%-ный барьер, необходимый для прохода в парламент, отказались признавать результаты выборов.

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