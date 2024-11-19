Грузия и ЕС: как Тбилиси уходит от Запада?

Грузия отказалась от Запада? Тбилиси замораживает вступление в ЕС в 2024 году на четыре года. Расскажем об истории и отношениях Грузии и Евросоюза сегодня, последних новостях о евроинтеграции Грузии и протестах.

Стихийные акции протеста охватили Грузию после объявления властями решения о заморозке переговоров с ЕС о членстве. Грузия в Евросоюзе в 2024 году или нет? Какова история Грузии и ее стремления в Евросоюз?

Отношения Грузии и ЕС

Грузия с момента обретения независимости нацелилась на тесные связи с Западом, устремилась в ЕС и НАТО. Интенсивное взаимодействие ЕС и Грузии началось в конце 90-х годов, стороны подписали соглашение в рамках Европейской политики соседства (ЕПС), которая направлена на заключение соглашений о партнерстве и сотрудничестве Евросоюза с новыми независимыми странами Восточной Европы. Сближение этих стран с ЕС подразумевает проведение широкомасштабных реформ, чтобы приблизиться к экономическим и политическим нормам Союза.

Активно прозападная внешняя политика стала проявляться с 2004 года, с приходом к власти Михаила Саакашвили - бывшего президента, а сегодня заключенного и оппозиционера.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

О желании Грузии вступить в ЕС Саакашвили заявил в первой же своей речи перед Европарламентом в 2006 году. План действий Грузия – ЕС в рамках Европейской политики соседства (ЕПС) был опубликован в октябре и одобрен на заседании Совета сотрудничества ЕС-Грузия в ноябре 2006 года.

Весной 2008 года ЕС для сближения со странами бывшего СССР, в том числе Грузией, учредил проект Восточного партнерства. В 2014 году было подписано соглашение об ассоциации Грузии с ЕС, включающее торговый режим DCFTA. Страна участвует в программах Европейская политика соседства, Евроконтроль, Евратом и TRACECA. Грузия находится на пути присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

В 2014 году Европарламентом была принята резолюция о том, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, Грузия, как и любая другая европейская страна, имеет европейскую перспективу и может подать заявку на членство в ЕС.

Стремление Грузии стать членом ЕС и НАТО прописано в 78-й статье Конституции страны.

С 2017 года для граждан Грузии установлен безвизовый режим со странами Шенгенского соглашения и членами Европейского союза.

Заявка и статус Грузии

Заявка на членство в ЕС была подана Грузией довольно внезапно, на два года раньше планируемого - на фоне заявок Украины и Молдавии власти Грузии оперативно приняли решение также официально объявить о своем желании претендовать на присоединение к ЕС. Заявка была подана 3 марта 2022 года. Это произошло при президенте Саломе Зурабишвили и правящей партии "Грузинская мечта".

© Фото: Сайт президента Грузии

В июне 2022 года Грузии было отказано в желанном статусе кандидата. Еврокомиссия рекомендовала предоставить стране возможность стать членом ЕС, но для получения кандидатского статуса Грузии было предложено выполнить определенные условия, провести реформы.

Статус официального кандидата на вступление в ЕС Грузия получила в декабре 2023 года.

Грузия и ЕС в 2024 году

Менее чем через год кандидат в ЕС Грузия приняла решение о заморозке переговорного процесса с Евросоюзом по своему вступлению. Власти страны объявили, что вернутся к этому вопросу в конце 2028 года, а до тех пор вопрос о членстве в ЕС снимается с повестки, также страна отказывается от бюджетных грантов Европы. При этом половина всех прямых инвестиций поступала в Грузию до недавнего времени из стран Евросоюза, это свыше $1,5 млрд ежегодно.

Такое решение властей и правящей партии привело в конце ноября 2024 года к волне акций протеста в Тбилиси и других городах. Участие в протестах принимает и президент Саломе Саакашвили.

Каков статус Грузии в 2024? Страна остается кандидатом в ЕС, но стороны не ведут переговоры. Охлаждение отношений началось около года назад, камнем преткновения стал закон об "иноагентах" в Грузии, призванный высветить иностранное финансирование СМИ и НПО в стране. Евросоюз крайне отрицательно воспринял этот закон, сообщив, что страна сбилась с пути евроинтеграции.

В Европарламенте считают, что новые грузинские законы (об иноагентах и семейных ценностях) "нарушают свободу слова, подвергают цензуре СМИ, налагают ограничения на критические голоса в гражданском обществе и секторе НПО". В Грузии усугубляется кризис демократии, уверены в Европарламенте.

Интересно, что до того ЕС не раз рекомендовал Грузии продолжить демократические реформы, особенно с точки зрения политического плюрализма и свободы СМИ.

Евросоюз видит возможности для прогресса в отношениях с Грузией только при условии отмены законов. Также Европарламент не признает итоги парламентских выборов в Грузии и призывает провести в стране "перевыборы". На выборах 26 октября победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", она находится у власти в стране с 2012 года.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Европарламент 28 ноября 2024 года принял резолюцию, в которой говорится о кризисе демократии в Грузии, авторитаризме властей, фальсификации выборов и "предательстве проевропейских стремлений грузинского народа".

Заморозка финансирования, остановка переговоров о вступлении, угроза отмены безвизового режима, введение персональных санкций против грузинского руководства - такова риторика ЕС по отношению к Грузии сегодня. Не желая поддаваться шантажу, Тбилиси принял непопулярное среди населения решение об отказе на ближайшие годы от переговоров с ЕС о вступлении.