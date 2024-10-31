Грузия отложила переговоры о членстве в ЕС до конца 2028 года

Премьер-министр Грузии сообщил сегодня, что вопрос о вступлении страны в Евросоюз на данный момент не стоит на повестке. К этому вопросу Тбилиси вернется через четыре года.

Грузия откладывает на несколько лет переговоры с Евросоюзом о членстве, такое решение было принято властями республики, рассказал сегодня премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Также Грузия откажется от европейских бюджетных грантов, следует из заявления, сделанного премьером на брифинге.

"Сегодня мы приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС (о членстве) и так же до конца 2028 отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны ЕС"

– Кобахидзе

Выполнять обязательства для вступления ЕС Грузия планирует исключительно за счет собственного бюджета.

В настоящее время представители ЕС используют тему переговоров о евроинтеграции Грузии как инструмент шантажа, поэтому на четыре года вопрос о вступлении в Союз снят с повестки решением грузинских властей. Вернуться к переговорам с Европой Грузия рассчитывает в конце 2028 года, добавил премьер.

"Конец 2028 года – это то время, когда Грузия будет с экономической точки зрения должным образом готова начать переговоры о вступлении в ЕС к 2030 году"

– Кобазидзе

По его словам, Грузия из всех кандидатов к 2030 году будет наиболее готова к присоединению к Евросоюзу.