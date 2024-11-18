Если Грузия в ближайшее время станет членом Евросоюза, то это не пойдет ей впрок, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. По его словам, членство в ЕС уничтожит экономику страны.

Грузии угрожает опасность, если она немедленно присоединится к Евросоюзу, предупредил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

По его словам, необходимо войти в ЕС в подходящий момент, то есть так, чтобы этот шаг не навредил, а принес пользу, чтобы Грузия не проиграла, а выиграла от него.

"Если мы сегодня же станем, то из-за тех ограничений, которые будут задействованы у нас одновременно, мы всю свою экономику разрушим"

– Папуашвили

Представитель правящей "Грузинской мечты" пояснил свою мысль. Он напомнил, что Грузия сейчас поддерживает со многими странами мира, включая государства СНГ, режим свободной торговли. Более того, со многими государствами действует и безвиз.

Если страна сейчас вступит в ЕС, обратил внимание Папуашвили, ей нужно будет перейти на законы Евросоюза После вступления страны в ЕС, ей придется жить по законам Евросоюза, в том числе – установить визовый режим с теми странами, с которыми он действует у Евросоюза .

Напомним, отношения Грузии с ЕС значительно ухудшились в 2024 году, прежде всего на фоне принятия Тбилиси вызвавшего мощный резонанс закона об иноагентах, хотя еще в декабре прошлого года Грузия получила статус кандидата в члены объединения. На сегодня он еще не отозван, остается в силе и безвиз Грузии с ЕС. Однако Брюссель заявил о фактической приостановке вступления Грузии в состав Евросоюза. В то же время в "Грузинской мечте" регулярно заявляют, что евроинтеграция по-прежнему входит в число приоритетов Тбилиси.