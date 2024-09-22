Европарламент призвал заморозить финансирование Грузии

Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой осуждается текущий курс руководства Грузии, в том числе закон об иноагентах. Европарламентарии призвали заморозить финансирование и ввести санкции, в том числе против Бидзины Иванишвили.

Новая резолюция по Грузии была принята сегодня Европарламентом – в ней евродепутаты призывают Брюссель предпринять ряд мер против Тбилиси в связи с "подрывом демократии" в стране. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ЕП по итогам голосования по резолюции.

В резолюции в том числе утверждается, что текущее состояние демократии в Грузии не позволяет продолжать ее евроинтеграцию. Принятые в последние месяцы в стране законы, в том числе закон об иноагентах, евродепутаты назвали авторитарными. В документе утверждается, что, пока они остаются в силе, Грузия не сможет продвинуться на пути вступления в ЕС.

Европарламентарии предложили ряд мер, которые, по их мнению, были бы уместны в этой ситуации. Так, они считают действенным шагом заморозку финансирования Евросоюзом Грузии вплоть до отмены указанных законов.

"Резолюция призывает ЕС и его государства-члены привлечь к ответственности и ввести персональные санкции в отношении всех виновных в подрыве демократии в Грузии, включая (основателя правящей "Грузинской мечты" – ред.) Бидзину Иванишвили"

– пресс-служба ЕП