Тбилиси обвинил Европарламент в наглом вмешательстве в дела Грузии

В "Грузинской мечте" назвали резолюцию Европарламента наглым вмешательством в дела страны. Документ был назван попыткой повлиять на выборы в Грузии.

Глава руководящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили отреагировал на представленный Европарламентом проект резолюции, посвященный Грузии.

Политик обвинил Европарламент в наглом вмешательстве во внутренние дела Грузию. Он назвал данную резолюцию антигрузинской, которую готовят лоббисты.

Он также отметил, что грубое вмешательство Европарламента происходит за две недели до выборов в парламент. По его словам, Европарламент своей резолюцией хочет повлиять на выборы.

Стоит добавить, что в представленном проекте резолюции депутаты Европарламента осуждают законы об иноагентах и защите семейных ценностей, принятых в этом году в Грузии.