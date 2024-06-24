Вестник Кавказа

Евросоюз поставил на стоп контакты с руководством Грузии

Евросоюз поставил на стоп контакты с руководством Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже несколько месяцев Евросоюз не проводит встречи с руководством Грузии. Решение о такой линии поведения было принято ЕС в июне, рассказал посол.

Встречи ЕС с правительством Грузии приостановлены, рассказал европейский посол в Тбилиси Павел Герчинский.

"В июне текущего года, несколько месяцев назад, у нас состоялась дискуссия со странами - членами (ЕС) о том, каковым будет наш подход в отношении руководства Грузии, которое, как мы считаем, отличается недружественным отношением к ЕС, как нам преодолеть антиевропейский и антизападный нарратив и пропаганду, конспиративные теории. И мы решили, что у нас не будет никаких встреч на высоком уровне с действующим руководством Грузии"

– посол

Закон об иноагентах, принятый в Грузии, вызвал резкую критику на Западе и охлаждение отношений как со стороны ЕС, так и со стороны США. Так, Европейский Союз заморозил ранее выделенные Грузии средства, которые должны были пойти на укрепление обороноспособности кавказской страны.

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