Вестник Кавказа

Евросоюз отворачивается от Грузии

Евросоюз отворачивается от Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Народ Грузии заплатит за действия правительства страны. Об этом заявили в ЕС, отметив, что в том случае, если курс правительства продолжится в нынешнем направлении, то перспектива евроинтеграции Грузии будет поставлена под вопрос.

В том случае, если грузинское правительство проложит нынешний курс, то Евросоюз прекратит процесс евроинтеграции республики.

"Двери ЕС открыты для Грузии сейчас. Но, если правительство продолжит делать то, что делает, эти двери будут закрыты"

– верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

По его словам, за действия правительства будет расплачиваться народ Грузии. Далее он отметил, что руководство союза будет обсуждать ситуацию в Грузии, а также выработает собственный сценарий действий. Данное заявление сделано на фоне принятия закона об иноагентах. 

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